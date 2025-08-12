El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 12 de agosto de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 12 de agosto de 2025

E. C.

Martes, 12 de agosto 2025, 21:47

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy martes, 12 de agosto de 2025 ha sido el compuesto por los números: 18 28 42 46 48.

Estrellas: 03 y 09

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  4. 4

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  5. 5 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  6. 6 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  7. 7

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  10. 10 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 12 de agosto de 2025

Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 12 de agosto de 2025