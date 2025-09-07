El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025

E. C.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:38

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025 ha sido para el número 97273. Y la serie ha sido la cifra 046.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 7 de septiembre de 2025