ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:43

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy jueves, 4 de septiembre de 2025 ha sido para el número 89179. Y la serie ha sido la cifra 023.

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

