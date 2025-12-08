ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 8 de diciembre de 2025 Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 8 de diciembre de 2025

El premio del sorteo de la ONCE de este lunes, 8 de diciembre ha sido para el número 56683. Y la serie ha sido la cifra 023.

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

