ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:37

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy lunes, 8 de septiembre de 2025 ha sido para el número 48899. Y la serie ha sido la cifra 029.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

