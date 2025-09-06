El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

E. C.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:47

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025 ha sido para el número 43944. Y la serie ha sido la cifra 013.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  7. 7 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025