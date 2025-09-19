El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:35

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025 ha sido para el número 49471. Y la serie ha sido la cifra 108.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  10. 10 Un saurópodo de más de 20 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 19 de septiembre de 2025