El Gordo de la Primitiva deja 148.032 euros en Asturias Comprueba los números premiados y la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo, 14 de septiembre de 2025

E. C. Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:48 | Actualizado 22:20h. Comenta Compartir

Resultados de El Gordo de La Primitiva del domingo, 14 de septiembre de 2025. Los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 01 02 04 25 30. El número clave (reintegro) ha correspondido al 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 4.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías no 8 de AVILÉS (Asturias), situada en Covadonga, 10. Cobrará 148.032,48 euros.

La Primitiva

La Lotería Primitiva es el primer juego de nuestra historia. Corría el año 1763 cuando la llamada «Lotería Real» llego a nuestro país.

Para jugar a la Primitiva hay que escoger 6 números (del 1 al 49) de una tabla de 49, de forma manual seleccionando los números o automáticamente de manera aleatoria en la máquina. El sorteo se realiza los jueves y sábados a las 21.40 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.