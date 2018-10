Sporting La emoción de la familia del portero Dani Martín, un momento inolvidable El portero rojiblanco, héroe en los penaltis, celebró el triunfo abrazado a su hermana pequeña ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 19 octubre 2018, 00:51

Tocó sufrir al sportinguismo, a Baraja y a la plantilla para eliminar al Rayo Majadahonda en la tercera ronda de la Copa del Rey. La eliminatoria se decidió en una tanda de penaltis en la que Dani Martín, que debutó esta temporada con el Sporting, se erigió como el gran héroe del cuadro gijonés.

Llovía en Madrid cuando comenzaron los lanzamientos desde los once metros. Y no arrancaron bien para el Sporting porque Pedro Díaz mandó su disparo por encima de la portería del Rayo Majadahonda. En su primera intervención, Dani Martín apenas pudo intervenir. Fue en el segundo y tercer lanzamiento cuando el meta gijonés mostró su mejor versión bajo los palos.

Ojalá todos estos sigan en el Sporting mucho tiempo.

Ellos sí que nos representan. pic.twitter.com/3QU7AiNqVW — ƃuıʇɹods (@_marionda_) 18 de octubre de 2018

El rojiblanco tenía una espina clavada de la temporada pasada, cuando el Sporting quedó eliminado por el Numancia en una tanda de penaltis en la que no pudo hacer nada. Aquel día abandonó el campo arropado por sus compañeros, que no cesaron en intentar levantar el ánimo del guardameta. Esta vez fue diferente. El pitido final llenó de lágrimas un sector de la grada del Wanda. Su hermana y sus primas no pudieron contener la emoción y él se acercó a ellas para abrazarlas. El sufrimiento y la felicidad del sportinguismo quedaron plasmado en esa imagen con el héroe de la tarde en Madrid.

Dani Martín no fue el único que debutó anoche con el Sporting. Isma Cerro y Noblejas también se estrenaron como rojiblancos. El lateral jugo de inicio, mientras que el extremo salió en la segunda mitad. Este estuvo cerca de marcar el gol de la victoria cuando el partido llegaba a su fin.

Por otro lado, el exrojiblanco Jorge García tuvo que retirarse, entre lágrimas, del campo en el primer minuto por un golpe recibido en una jugada de pugna con el rojiblanco Neftali. El jugador gijonés fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para ser examinado.