«Estoy muy contento de que José Alberto pueda coger el equipo desde el principio» Cristian Salvador, durante el entrenamiento de ayer. / A. GARCÍA J. B. GIJÓN. Viernes, 24 mayo 2019, 01:52

No ocultó Cristian Salvador, que saltó en el verano desde el filial al primer equipo, su satisfacción por la continuidad de José Alberto al frente del nuevo proyecto. «Es un entrenador que me ha entrenado en el filial y me conoce bien», aseguraba de inicio, para bendecir la apuesta: «No era fácil coger un equipo en Segunda, pero estoy muy contento de que pueda continuar y coger el equipo desde el principio, y hacer las cosas bien».

Con poco bueno que rescatar a nivel grupal, el centrocampista zamorano destacó la importancia que tendrá esta primera temporada en el fútbol profesional en su trayectoria. «Por un lado, estoy contento porque he contado con bastantes partidos, pero por otro no lo estoy tanto porque me habría gustado dar el salto a otra categoría», reconoció. Con todo, remachó, «para mí ha sido un año muy importante para adaptarme a la categoría y estoy contento por ello». Su contador ya va por los 1.815 minutos esta temporada y a falta de dos partidos.

También reparó en la hornada de centrocampistas, de la que forma parte, que están asentándose en el primer equipo a la chita callando. «Hay un gran futuro, por ejemplo, en Pedro (Díaz), que es un gran futbolista. También está Gragera y este año, además, hemos tenido la suerte de contar con bastantes partidos Nacho y yo», resumió.

Con respecto al partido de mañana frente al Albacete, el zamorano prometió trabajo para terminar con la cabeza alta. «Esta semana hemos estado trabajando bien y tenemos dos partidos para intentar ganar, hacer bien las cosas e intentar acabar lo más arriba posible». Por eso, y su propia condición de futbolista de élite, no admitió ningún relajo en la preparación del choque: «Somos profesionales y tenemos que saber cuál es nuestro trabajo, y pelear hasta el final».