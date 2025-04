Djuka, a punto de hacer historia con Atlas en México

Uros Djurdjevic 'Djuka' está a punto de hacer historia en México. El exdelantero del Sporting de Gijón, que salió del club rojiblanco ... el pasado verano para aterrizar en otra entidad del Grupo Orlegi, Atlas, está viviendo uno de sus mejores momentos como goleador de los últimos años. Tanto es así que anoche estaba a solo un paso de lograr el título de máximo goleador del torneo clausura, cuya última jornada de la fase regular se cerró la pasada madrugada. Un hito que su club no ha conseguido en sus 109 años de historia.

Los doce tantos que ha sumado el atacante en este torneo lo colocan al frente de máximos goleadores de la competición junto al portugués Joao Paulo Dias, delantero del Toluca, que se ha coronado como campeón de la fase regular. El último tanto de Djuka llegó en la jornada final de la fase regular. El ex del Sporting necesitaba anotar para igualar al portugués y lo hizo en un partido de máxima rivalidad, el que les enfrentó contra Guadalajara, un choque similar al derbi asturiano. Se adelantó en el marcador el conjunto visitante con un tanto en propia portería de Martín Nervo en el minuto 31. La reacción no se hizo esperar y en un desmarque entre centrales de Djuka con balón al espacio llegó la igualada. Un certero tiro cruzado del delantero ponía el empate y también al ex del Sporting al frente de la tabla de goleadores junto a Joao Paulo Dias.

La única posibilidad de que el delantero serbio no se haga con un trofeo que Atlas nunca ha llegado a alcanzar es que los tres jugadores con posibilidades de llegar a doce o más goles no anoten en el cierre de la jornada. Los rivales que aún tienen una bala en la recámara son Zúñiga, del Club Tijuana y que lleva diez tantos, y Rondón y Kennedy, ambos de Pachuca y con nueve bingos cantados hasta ahora. De ambos los partidos de ambos equipos estarán muy pendientes en Atlas, con la esperanza de poder contar por primera vez en su historia con el máximo goleador del torneo.

Los goles del ex del Sporting no han servido sin embargo para conseguir los objetivos deportivos del club de Guadalajara. Atlas se quedó a las puertas de poder pelear por el título después de un torneo en el que se mostró irregular.

La adaptación de Djuka al fútbol mexicano no ha sido sencilla. El delantero fue una referencia en Gijón, donde disputó seis temporadas convirtiéndose en una referencia para el conjunto rojiblanco. Con oportunidades para salir en varias ocasiones, incluso a equipos de Primera, el futbolista apostó por tratar de cumplir su aspiración de jugar en la máxima categoría española con la camiseta del Sporting. El pasado verano el club le abrió la puerta de México, una oferta que acabó aceptando y que dejó una importante suma en las arcas del Sporting. Su traspaso, junto con el de Fran Villalba, reportaron 3,1 millones a la entidad. En el torneo apertura la suerte no sonrió demasiado al delantero, quien no obstante poco a poco empezó a entrar en juego. En el clausura se ha destapado de nuevo como un goleador que está a punto de hacer historia.