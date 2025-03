Sporting | «El equipo está a un nivel altísimo», destaca Djukic

víctor m. robledo Viernes, 19 de junio 2020, 02:29 | Actualizado 04:08h. Comenta Compartir

Djukic se mostró «muy contento» por la victoria del Sporting ante el Alcorcón. «El equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo en un partido muy completo», destacó el técnico serbio, satisfecho además por las «buenas sensaciones» que deja el regreso a la competición.

«El equipo está a un nivel grandísimo de juego. Eso indica que está creciendo y mejorando. Nosotros vamos a seguir trabajando con humildad», aseguró el entrenador rojiblanco antes de recordar que «no hemos conseguido nada». «Ni somos fenómenos después de esta victoria ni éramos los peores al empatar con el Dépor», recalcó.

Djukic introdujo tres novedades en el once ante el Alcorcón. «Tenemos una plantilla amplia, no solo once jugadores. Todos los que han entrado son titularísimos y no hemos guardado a nadie para el partido contra el Oviedo», aseguró. El técnico, no obstante, sí admitió que sustituyó a Murilo al descanso para dosificarlo: «Viene jugando bastante tiempo y necesitamos darle descanso».

El Sporting volvió a dejar la portería a cero, un aspecto al que Djukic le da una vital importancia. En ese sentido, el entrenador rojiblanco subrayó el papel de Molinero como central. «Desde el primer día vi que tiene características para jugar ahí. Es expeditivo, con predisposición, liderazgo y nos da tranquilidad. Nos aporta muchísimo y estoy encantado con él, está respondiendo a las mil maravillas», manifestó. También destacó la actuación de Djuka. «Me alegro por cada gol que mete, pero también por lo que trabajan él y Álvaro. Eso nos hace mejor equipo».

De cara al derbi del próximo lunes, Djukic recordó que los duelos de máxima rivalidad «no suele verse un fútbol bonito y vistoso», pero sí espera «una disputa tremenda, porque son puntos importantes para los dos equipos».

Djukic no podrá contar en el derbi del próximo lunes con Javi Fuego, que vio ayer su décima tarjeta amarilla de la temporada y deberá cumplir un partido de sanción. «Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo», lamentó el técnico, que no ocultó que «su baja es notable».

Antes del partido, el árbitro y los capitanes del Alcorcón y del Sporting, Laure y Carlos Carmona, posaron con una camiseta de apoyo al técnico JuanCarlos Unzué, que ayer anunció que sufre ELA.