«El fútbol no tiene memoria y hay que olvidar lo del otro día» Samuel Baños da indicaciones en una sesión en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Samuel vaticina un choque «difícil» del filial mañana en Galicia y recuerda que «no hemos hecho nada» I. ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:23

En la víspera del último entrenamiento de la semana, Samuel Baños frenó cualquier atisbo de euforia, recordando la complejidad que entraña el partido de mañana en Pontevedra (18 horas). «Será difícil», anticipó contra el ruido por la goleada del filial del pasado fin de semana. «El Pontevedra viene de un resultado negativo y tendrá en mente el primer partido en casa, que ganó», subrayó. En ese punto martilleó durante toda su intervención.

«No hemos hecho nada», insistió en relación al resultado del pasado domingo, que volvió a analizar con humildad. «En el partido contra el San Sebastián de los Reyes se dieron todas las circunstancias favorables, con un gol rápido, y el partido cambió», prosiguió, agradecido después por el comportamiento de sus futbolistas en su regreso a Mareo: «Están ávidos de aprender cosas y ese tiene que ser el camino de este último proceso de su formación. Tenemos que ser humildes y pensar que todos los días podemos aprender cosas nuevas».

De la convocatoria no anticipó nada, instando a todo el mundo a esperar hasta el desenlace del entrenamiento de esta mañana, recordando la baja de Bogdan, suplente ayer con la selección sub 21 de Ucrania en su derrota frente a su homóloga finlandesa. Entre los posibles expedicionarios no descartó tampoco al delantero uruguayo Santiago Bellini, incorporado al grupo esta semana. «Está disponible. Tiene que entrar en dinámica y está conociendo a los compañeros. No teníamos ese perfil y nos va a ayudar», dijo.

Acerca del encuentro en Pasarón, Samuel repitió que «tenemos que dejar atrás lo del otro día porque en este deporte no hay memoria». Sobre la filosofía de Mareo, defendió, como la pasada semana, que «tiene que ser una fábrica de futbolistas».