Garitano: «El Burgos regala poco y comete pocos errores»

«Somos dos equipos muy parecidos». Asier Garitano comparó, ayer, en su habitual encuentro con los medios de comunicación, a su Sporting con el Burgos de Ramis, próximo rival de los rojiblancos. «Es un conjunto que suele estar con las líneas muy juntas, defiende bien y está bien trabajado. Se equivoca muy poco», advirtió el titular del banquillo gijonés.

El preparador del Sporting se imagina un encuentro, por el de mañana, en el que, recalcó, «vamos a ver pocas ocasiones» y aportó nuevos argumentos a su explicación: «Tendremos que tener un buen día porque regalan poco. Somos muy parecidos porque compartimos la misma idea, pero con jugadores de diferentes características». De ahí que el de compromiso en El Molinón pueda ser un encuentro poco vistoso, soso y cuya clave esté en marcar primero. Todo hace indicar que aquel que se adelante en el marcador se llevará el gato al agua.

Garitano no se esconde nunca. Es sincero y muestra su idea de juego. También la del rival, aunque, en este contexto, el Sporting tiene mucho más que perder que de ganar por el simple hecho de jugar en su estadio.

La semana de trabajo fue «tranquila», afirmó Asier Garitano. Fue la primera de la temporada en la que la plantilla tuvo que digerir una derrota. «Es normal», puntualizó el técnico. «No voy a esconder que al venir de ganar todos los partidos pudo fastidiar algo más por ser la primera, pero nada más», señaló.

Sobre lo acontecido en La Coruña, las concusiones son las mismas que las que tuvo el mismo día del encuentro. No ha sacado ni una lectura diferente a la que ya explicó en tierras gallegas: «Estuvimos bien sin balón en la primera parte, en la que minimizamos mucho al rival, aunque nos costó hundirles. En la segunda parte se abrió todo y pasamos más dificultades cuando no tuvimos el balón. Se vieron pocas ocasiones y ellos estuvieron acertados en una falta lateral que defendimos bien».

A Garitano se le volvió a preguntar este viernes por los cambios realizados tras el descanso. El equipo terminó sin delanteros. Ayer defendió su planteamiento. «Los cambios no tuvieron influencia en el resultado. No tuvieron ninguna trascendencia», hizo hincapié. En La Coruña también recalcó su idea de que terminar sin hombres de ataque el partido no significaba que se hubiera renunciado al ataque.

Una de las buenas noticias de la semana es que el susto que protagonizó Dubasin retirándose de un entrenamiento por unas dolencias musculares se va a quedar en eso, en un susto. La presencia del extremo está asegurada en El Molinón salvo que suceda algún imprevisto en la sesión matinal que está programada para hoy. Será la última de la semana. Dubasin será titular junto a Juan Otero. La duda es conocer quién ocupará el costado zurdo. Si Gaspar o Queipo.

La figura de Caicedo

El que tendrá que esperar desde el banquillo su oportunidad será Jordy Caicedo. Ayer Garitano habló sobre él. Quitó importancia a que Amadou e incluso Justin Smith jugaran por delante de él en los últimos partidos. «El tema de Caicedo es sencillo. El primer partido salió del banquillo, en Ceuta tuvo un problema con unas molestias y decidí que jugara Amadou. El tercer partido lo inició Amadou y salió luego. Y en el cuarto partido no jugó. Es un futbolista más, la competencia es grande», insistió.

No quedó ahí su explicación. Garitano realzó la figura del delantero. «El chaval hizo una buena pretemporada. Venimos de que el año pasado tuvo problemas con cuatro lesiones y este año queremos que tenga una continuidad en los entrenamientos. Seguro que aparecerá su momento», recordó el preparador sobre el atacante.

En cuanto al resto de rivales de la Liga, Garitano espera que los recién descendidos despierten pronto. «Agosto suele ser un mes difícil para ellos. En cuanto se adapten estarán entre los mejores», opinó.

