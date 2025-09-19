Garitano, entrenador del Sporting: «Para estar ahí arriba tendremos que ir al límite en muchas situaciones» El técnico rojiblanco analizó las dos últimas derrotas de su equipo y el duelo de este sábado, en el que visitan a la Unión Deportiva Almería

Iván García Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

«Para poder estar con esa gente que va a estar arriba tendremos que ir al límite en muchas situaciones». Asier Garitano compareció este viernes en la previa del duelo que el Sporting jugará el sábado en el Almería Stadium. El entrenador rojiblanco, otras veces reacio a mirar hacia la parte alta de la clasificación, asumió en sala de prensa que «tenemos que llevar a todo el mundo al límite para tener opciones. Si en el camino tenemos algún problema, lo asumo».

El técnico relativizó las dos últimas derrotas que ha sufrido el equipo. «Eso es lo bueno, que te pase al principio para ir mejorando». Asume que ambos pinchazos, con goles casi sobre la bocina en Riazor y el domingo ante el Burgos forman «parte del juego. Cuando te toca en contra fastidia, pero hacemos el análisis general». Precisamente en el duelo más reciente, ante los burgaleses, al Sporting se le escapó un punto que había recuperado tras igualar un 0-2 cuando buscaba completar la remontada. «Nos llevaba a eso. El partido, por cómo fue, la remontada, el ambiente de la grada... Además estábamos bien».

Para resarcirse de sendos tropiezos y cortar ese cero de seis de las dos últimas jornadas los de Mareo se miden mañana al Almería de Rubi. Uno de los equipos llamados a estar arriba. «Quizás han merecido más», reconociía el técnico rojiblanco. Los indálicos también vienen de dos derrotas seguidas, ante Racing en casa, y en su visita a Pucela del pasado fin de semana. «Tienen una gran plantilla y jugadores importantes. Vamos a jugar un partido difícil y complicado, pero ojalá mantengamos esta competitividad», deseó el técnico, quien pese a los tres goles recibidos el domingo no cree que su equipo haya sufrido falta de solidez atrás. «En los goles que hemos encajado teníamos superioridad defensiva, pero los rivales hacen las cosas bien. Es parte de esto», asumió.

Loum, Amadou y Curbelo son las tres bajas que tiene el equipo para el duelo de mañana. «Lo importante es que se recuperen bien». Garitano, incluso, puso de ejemplo ese valor de ir progresivamente incorporando a los jugadores en dinámica con el caso de Oscar Cortés. «No queremos que nos pase con él como con Loum».