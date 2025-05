Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «El ruido en torno al club no nos afecta, estamos muy centrados»

José L. González Viernes, 16 de mayo 2025, 14:17 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

Solo hay una cosa que centre la atención de Asier Garitano: conseguir de forma matemática la salvación y garantizar que el Sporting de Gijón seguirá otro año más en el fútbol profesional. El «ruido» en torno al club del que hablaba su presidente ejecutivo, David Guerra, es ajeno a un cuerpo técnico y una plantilla que solo tiene en mente alcanzar los 53 puntos para dejar el trabajo hecho. «No nos afecta. Estamos muy centrados, conscientes de la dificultad, de dónde estamos y de cómo empezó esto hace unas semanas», afirmó el entrenador rojiblanco en la rueda de prensa al partido contra el Málaga en La Rosaleda del sábado (21 horas).

Fue el propio entrenador el que puso sobre la mesa con sus declaraciones públicas tras vencer al Deportivo de La Coruña, ya con 50 puntos en la mochila, la importancia de afrontar los partidos que restan de competición con la máxima tensión, no solo por conseguir la mejor clasificación posible, sino también de cara a evaluar a los componentes de la plantilla de la próxima temporada. Asier Garitano sostiene que no ha notado cambios significativos en el trabajo diario. «Es un tema que venimos hablando desde hace tiempo, el entrenamiento está siendo bueno y el grupo ha mantenido una regularidad grande ya desde la semana antes de Elda. Vamos a seguir así hasta última jornada en Ferrol».

Para la cita del sábado el técnico vasco suma efectivos. La duda de César Gelabert, que no entrenó al mismo ritmo que sus compañeros esta semana, quedó resuelta con su inclusión en la convocatoria. «Todos los que están en la lista están para jugar», afirmó sobre una lista que recupera a Carlos Dotor y Éric Curbelo. Quienes no podrán viajar a Málaga son Jonathan Dubasin, al que se espera recuperar para el partido contra el Cartagena, y Kevin Vázquez, que se perderá, previsiblemente, también las dos últimas citas del calendario. Tampoco viajan Yann Kembo y Pierre Mbemba, a los que se espera con el filial para afrontar el primer partido del 'play off' por el ascenso el domingo contra el Covadonga. Otro jugador con ficha del filial es Álex Oyón, que sí estará en La Rosaleda. El suyo es un caso diferente, según explicó Garitano. «Cuando llegué me dijeron que ya había su pasado etapa en el filial. Es un jugador de la primera plantilla que no ha tenido opciones por un tema mío de elección de jugadores».

Planificación

Las preguntas en las que Asier Garitano no quiere aún profundizar son las referidas a la planificación de la próxima temporada. No hasta que no se logre de forma matemática la permanencia. A pesar de ello, el técnico rojiblanco dejó un mensaje que puede servir como pista y es que el Sporting de Gijón «no tendrá nada que ver» con el actual, una idea que pivota sobre los cambios que afectarán a la plantilla. «De una temporada a otra cambian tantas cosas… Así que veremos, nos adaptaremos otra vez a la plantilla que hay. Los entrenadores nos tenemos que adaptar a lo más importante, que son los jugadores».

También se refirió el preparador vasco al estado físico de la plantilla cuando se hizo cargo del equipo. Asier Garitano avaló el trabajo del anterior cuerpo técnico. «Me lo encontré bien y la idea es que estén mejor. No tengo queja de lo que me encontré de la etapa de Rubén en lo físico. Era más un tema mental porque los resultados no acompañaban y todo parece muchísimo peor. Los datos físicos de antes y ahora son bastante buenos».