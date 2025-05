Garitano, entrenador del Sporting: «Me entró el miedo tras las dos victorias»

Andrés Maese Gijón Sábado, 10 de mayo 2025, 20:33 Comenta Compartir

La procesión iba por dentro. Tras la victoria de ayer ante el Deportivo de La Coruña y con los 50 puntos en el casillero, Garitano, entrenador del Sporting, se confesó: «Tuve mis dudas de poder llegar a los 50 puntos cuando quedaban cinco jornadas para el final de la temporada. Estuvimos en un momento muy duro, de miedo. Quise dar la tranquilidad que había que dar y después de ganar dos partidos todo el mundo respiró. Y ahí es cuando me entró el miedo como entrenador».

Sus declaraciones no dejan indiferente a nadie. Mantuvo la calma cuando peor estuvo el Sporting, mientras que tras sumar dos victorias consecutivas fue cuando dejó de verlo claro. Ahora el que respira aliviado es él. «Estoy muy contento de haber sumado los 50 puntos a falta de tres jornadas. Objetivo casi cumplido, pero ahora buscaremos sacar el mayor número de puntos posibles», recordó.

Al Sporting le tocó sufrir. Lo hizo en la segunda mitad cuando el Deportivo recortó distancias en el marcador. «No suele haber para casi nadie partidos sencillos. Es difícil que haya partidos tranquilos y más en una situación como la que estábamos nosotros», apuntó.

El preparador vasco reconoció que el equipo se tuvo que poner el mono de trabajo y destacó que «supimos sufrir, aunque lo normal hubiese sido sufrir menos porque tuvimos ocasiones para más goles. El objetivo era cortar la dinámica de dos derrotas y lo conseguimos».

La explicación para dicho bajón de rendimiento la encontró en que «nos faltó fuerza al final y jugamos con el miedo de que no nos quitaran lo que ya habíamos conseguido con los goles de Nico Serrano y Gelabert».

No quiere pensar en el futuro porque «pienso terminar la temporada con el mayor número de puntos posibles. No me puse a pensar en lo que puede necesitar el Sporting para que no se repita». Y recalcó que «nos quedan tres partidos que son muy importantes. Todos tienen que ser conscientes de en qué club están. Lo que queda de temporada te marca lo que puede ser la próxima».

Habló de Gelabert, del que dijo que «rindió bien y está contento aquí. Pertenece al Touluse y no sé cómo estará su situación. A partir de ahora todas las preguntas irán relacionadas a su futuro. No sé si se podrá quedar o no. Yo lo único que sé es que está contento».

Por último, lo hizo de Gaspar: «Tiene mentalidad, hambre, gol... estuvimos esperando hasta el último momento porque llevaba mes y medio fuera. Es un jugador muy importante para nosotros».