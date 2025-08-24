Garitano: «Nos merecimos no sufrir tanto en la segunda parte» «Aunque nos hubieran empatado en el tramo final, nos hubiéramos ido satisfechos con el partido que hicimos», afirma Asier Garitano

Andrés Maese Gijón Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dos victorias en las dos primeras jornadas de la competición. Así es el Sporting de Asier Garitano. Ttras doblegar, con apuros, al Ceuta, afirmó que «buscamos el segundo gol, pero a partir del minuto 25 de la segunda parte nos tocó defender». «Nos tocó sufrir en un campo muy complicado», insistió.

El equipo hizo una buena primera parte, pero sus cambios no ayudaron a oxigenar las piernas de los rojiblancos. «Nos merecimos no sufrir tanto en el tramo final del partido», expuso el técnico cuando se le preguntó por la mejoría del Ceuta tras el descanso. La explicación del rojiblanco a dicha mejoría del rival la encontró en que «es un equipo muy competitivo». «El año pasado ya perdió muy pocos partidos y este año va a seguir siendo así. Se sufre mucho aquí», indicó. Y recalcó que «veníamos preparados para ello, nos tocó sufrir, la pena es que no pudimos hacer el segundo gol».

Lo cierto es que el terreno de juego no estaba en plenas condiciones. Pero Garitano, fiel a su palabra de no buscar excusas al césped, echó un capote al Ceuta. «Es normal que el campo esté así cuando llegas al fútbol profesional. Me pasó a mí con el Leganés cuando ascendimos a Segunda División», relató. «Estaba regular, pero es normal. Falta que se jueguen más partidos. Lo que sí quiero destacar es el trato que recibimos, fue excelente», continuó.

Cuestionado por el bajón de su equipo, Garitano subrayó que «lo más importante en el fútbol es el resultado y tuvimos la tranquilidad para saber defenderlo».

Sin llegar a desvelar el plan de partido que tenía preparado, reconoció que «nunca sabes si vas a meter pronto o no, pero lo hicimos muy bien para hacerles daño». Después volvió recordar que «hicimos un gol y pudimos hacer un segundo al cuarto de hora en un mano a mano. Otero tuvo otra de cabeza, pero fue una pena», hizo hincapié.

Antes de abandonar la sala de prensa para dar carpetazo a la segunda jornada del cuadro rojiblanco, el preparador quiso ensalzar a su guardameta: «La última parte del partido nos tocó sufrir y ahí apareció Yáñez, que nos hizo dos buenas paradas». Lo llamativo fue que Garitano comentó que «las jugadas pudieron terminar en gol, y de haber sido así, nos hubiéramos ido satisfechos con el partido que hicimos».

En un último apunte se le preguntó por la justicia del resultado. «¿Que si es justo el marcador? En el fútbol no existe la justicia. Lo que sí puedo decir es que las sensaciones de los dos equipos fueron buenas. Aquí van a sufrir muchos», concluyó.

Temas

Asier Garitano