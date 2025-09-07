Garitano: «No relacionaría la derrota con los cambios»

Andrés Maese Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Llegó la primera derrota del Sporting en la temporada. En la jornada cuatro, en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña. Ayer a Garitano le tocó intentar defender el papel de su equipo en tierras gallegas. «No relacionaría la derrota con los cambios», comentó el entrenador del conjunto rojiblanco. Lo hizo después de que se cuestionara en más de una ocasión los movimientos que se decidieron desde el banquillo. El equipo terminó sin delanteros y el preparador explicó que «relacionar delanteros a ir a por el partido… Aun así, Dubasin es un delantero adaptado a banda derecha». Garitano continuó con la explicación: «Pudimos haber sacado otro delantero, pero preferimos la velocidad de Dubasin y tapar la banda derecha».

Al técnico también se le preguntó por el cambio que realizó al descanso. Guille Rosas se quedó en el vestuario y Gaspar Campos entró al juego. «Intentamos atacar más veces con un extremo. El rival no nos generaba mucho y lo controlamos bien, pero nos faltaba algo más en ataque, de ahí que saliera Gaspar. Necesitábamos atacar más veces», indicó.

En líneas generales, el entrenador vasco se mostró satisfecho con el papel de su equipo en Riazor. Lo repitió en varias ocasiones. «Demostramos que competimos bien. Nos faltó algo más para poder atacar más veces. El gol llegó al final, así es el fútbol. Cuando te toca en contra, fastidia mucho, pero en líneas generales competimos bien en un estadio difícil y potente», recalcó.

«Pudimos haber sacado otro delantero, pero preferimos la velocidad de Dubasin y tapar la banda derecha»«Mbemba es central, pero lo utilizamos de mediocentro. No se complicó con el balón y en los duelos es fuerte»

Ayer el choque dio un giro con el cambio de Mbemba por Nacho Martín. El canterano tuvo que dejar su sitio después de recibir una dura entrada de Yeremay. Garitano no quiso entrar en detalles: «Habrá que esperar uno dos días a que le miren. No he visto la jugada ni la entrada. De los árbitros no hablo, seguro que lo hacen lo mejor posible».

Sobre Mbemba, que actúó como pivote ante la lesión de Martín y la ausencia de Loum por lesión, Garitano subrayó que «es central, pero lo utilizamos en el mediocentro». «No se complicó con el balón y en los duelos es fuerte. Se nos fastidió Loum, también Martín y él tiene las características para jugar en esa posición», dijó el técnico que recordó, antes de abandonar la sala de prensa, que los errores forman parte del fútbol porque «si fuese perfecto sería más aburrido, no habría goles». «Nos vamos con una derrota, pero contentos con el trabajo y el esfuerzo de los jugadores», añadió el técnico del Sporting.

Por último, no quiso olvidarse de la 'Mareona', con presencia de cientos de seguidores rojiblancos en las gradas de Riazor. «Los aficionados se irán fastidiados para Gijón como nos vamos todos. Aprenderemos de la situación para intentar mejorar, pero repito que el equipo estuvo bien», concluyó el preparador, cuyo próximo rival a batir será el Burgos el próximo domingo, a las 18.30 horas.

Temas

Sporting de Gijón