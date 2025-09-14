Gelabert, jugador del Sporting: «Tuvimos ocasiones para llevarnos los tres puntos, pero no supimos ganarlos» César Gelabert hace autocrítica y apunta que «hay que trabajar en todos los aspectos, tanto atrás como arriba»

No fue un buen partido del Sporting. Al menos en su primera parte. «Nos costó», reconoció el rojiblanco Gelabert tras sumar el equipo la segunda derrota consecutiva de la temporada. «Entramos más tarde al partido y tras el descanso se vio al Sporting que queremos ser y al que nos queremos parecer», resumió el rojiblanco.

Su cara tras el pitido final fue un poema. Se acercó, junto al resto de sus compañeros, a saludar a un sector de la grada, pero él no estaba ahí. Su cabeza estaba intentando asimilar lo sucedido sobre el terreno de juego: «Hay que trabajar en todos los aspectos. Atrás y arriba. Tres goles en casa son muchos goles y sobre todo tenemos que mejorar la primera parte, nos condicionó todo el partido».

Ayer marcó. Lo hizo para recortar distancias en el marcador. Luego llegó el empate y el equipo se fue a por la victoria. «A veces tenemos que tener un poco más de calma y dejar de transitar rápido. Es cierto que cuando logras empatar parece que sales casi sin pensar a por el tercer tanto», explicó. Si bien no estuvo cómodo con la primera parte de su equipo, Gelabert destacó el papel del grupo tras el descanso. «Tuvimos ocasiones para irnos con los tres puntos, pero no supimos materializarlo», lamentó.

Antes de abandonar el estadio, habló de la dupla que forma con Otero. «Hizo una gran jugada y me vio atrás. En ese sentido estoy contento de poder ayudar al equipo», recordó el jugador del Sporting.

El otro protagonista de la tarde fue Guille Rosas. «Siempre que pueda aportar al equipo con goles es bonito para mí», dijo el lateral sobre su diana. El canterano recuperó la titularidad y marcó el gol del empate.

El equipo suma tres victorias y dos derrotas, una montaña rusa de resultados. «Espero que tengamos más regularidad, sobre todo en casa. Aquí tenemos que hacer de El Molinón todo un fortín», concluyó el jugador.

