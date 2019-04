Nástic 0 - 0 Sporting José Alberto: «Veremos bien este punto a final de temporada» El entrenador del Sporting, José Alberto El entrenador del Sporting admitió que el partido ante el Nástic tuvo «muchas dificultades», aunque se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo VÍCTOR M. ROBLEDO Sábado, 20 abril 2019, 20:50

«Estoy convencido de que este punto lo veremos bueno a final de temporada». Pese a las caras serias que se podían ver en los jugadores del Sporting al terminar el partido ante el Nástic, José Alberto López se mostró satistecho por el botín obtenido por su equipo. «Ha sido el típico partido de Segunda, con mucho balón dividido y centros laterales. Las defensas han dominado a los ataques», resumió el entrenador rojiblanco, que admitió que el encuentro ante el penúltimo clasificado de la categoría tuvo «muchas dificultades» y que el Sporting no estuvo cómodo «en ningún momento salvo en los diez primeros minutos».

«Sabíamos que el partido iba a tener una dificultad tremenda porque el Nástic se está jugando permanecer y en su campo ha ganado a muy buenos equipos, ha conseguido la mayoría de sus puntos», añadió José Alberto, que negó que a su equipo le faltara ambición para regresar a Gijón con mayor premio que un empate.

El técnico del Sporting aseguró que el partido deja «cosas buenas»: «El equipo lleva ocho semanas sin perder y con cuatro porterías a cero consecutivas, que es una auténtica barbaridad». En el plano negativo, José Alberto admitió que al Sporting le faltó ante el Nástic «quedarnos con más balones nuestros puntas y acertas con los extremos y las contras». «Los partidos son detalles y no hemos estado acertados en la última fase», reconoció.

Pese a la escasa producción ofensiva del Sporting, José Alberto recordó que «la ocasión más clara del partido es esa de Álex Alegría en el minuto 91 ó 92». También admitió que los cambios realziados por el Nástic «fueron muy exigentes, porque nos fijaban a los centrales con los mediocentros y nos costaba ganar las segundas acciones».

La gran novedad del Sporting en el partido de ayer fue la presencia de Ivi López en la alineación en la posición del lesionado Aitor García. El atacante madrileño fue el primer cambio de José Alberto al inicio de la segunda mitad para dar entrada a Carlos Carlos. El técnico afirmó que Ivi «necesita minutos y ritmo de competición». «Ha estado bien y ha trabajado, ha estado solidario. Estoy contento con su aportación en el trabajo general ofensivo», explicó.

«No todos van a ganar»

El empate de ayer, unido a otros resultados de la jornada, aleja tímidamente al Sporting de algunos de sus rivales en la pelea por el 'play off', aunque aún quedan varios partidos por disputarse hoy. «No voy a estar pendiente de los resultados, lo único que me preocupa son los noventa minutos de nuestro partido», aseguró José Alberto, convencido de que «vamos a recortar contra algún rival de los de arriba, no todos van a ganar».

El entrenador rojiblanco, por último, recordó que «esta categoría tiene una igualdad terrible, puedes ganar y perder en cualquier sitio» y también destacó el buen trabajo realizado por el Nástic no solo en el choque de ayer. «El Nástic es un buen equipo. Como local es intenso, agresivo, saca centros laterales, tiene puntas asociativos y son fuertes en el área. Aquí en casa están haciendo un buen trabajo», valoró José Alberto.