Justin Smith ya es jugador del Sporting: «Todo lo que me han dicho del club me ha dado las ganas de venir» Justin Smith se convierte en el séptimo refuerzo veraniego del Sporting y apuntala la medular rojiblanca: «Estoy muy ilusionado de estar aquí»

«Muy feliz, muy ilusionado de estar aquí esta temporada». Justin Smith ya es, oficialmente, el séptimo refuerzo veraniego del Sporting de Gijón de Asier Garitano para la presente temporada. El centrocampista franco-canadiense llega en calidad de cedido, del Espanyol. «El proyecto del club y del equipo me va a la perfección», expresaba el espigado jugador de 189 centímetros en sus primeras declaraciones ya como rojiblanco. «Las instalaciones, el club, la gente, todo lo que me han dicho me ha dado ganas de venir aquí».

Smith aterrizó este viernes en Asturias a primera hora de la mañana tras abandonar la concentración con el primer equipo perico en la comarca gerundense del Alto Ampurdán. El jugador y su representante conocieron las instalaciones rojiblancas y el estadio de El Molinón. La llegada de un documento del Espanyol dilató en la jornada del anuncio oficial del movimiento.

Un mediocampista más

Con su llegada, Asier Garitano suma una pieza más para el engranaje de su motor. Pese a ello, el club no da por cerrada su nómina de centrocampistas y sigue trabajando en la incorporación de otro nombre, con preferencia por el exsportinguista Sergio Álvarez, cuya salida del Eibar no parece sencilla. A sus 22 años, Smith es uno de los jugadores más prometedores de la siempre prolífica cantera espanyolista. Formado en las categorías inferiores del OGC Nice, recaló en la disciplina perica el verano pasado.

El jugador se convirtió rápidamente en un puntal del centro del campo del filial blanquiazul, destacando por su imponente físico –189 centímetros de altura– y su polivalencia, siendo también utilizado como defensa central. Condiciones que no pasaron desapercibidas para el técnico del primer equipo, Manolo González. Smith debutó en Primera División en el derbi contra el Fútbol Club Barcelona del mes de noviembre y disputó cinco encuentros con la primera plantilla, tres de ellos como titular.

Smith sorprendió a Constance y Barreré, los dos propietarios franceses del restaurante 'Native' de Lastres, localidad desde la que se grabó el vídeo con el que el Sporting anunciaba la incorporación de su nuevo futbolista. La pareja apuesta por una original oferta gastronómica en la que cada uno de sus platos cuentan una historia. Entre ellos, las patatas del Sporting, producto que degustó el flamante fichaje sportinguista y al que le dio su visto bueno.