Mareo recupera su sitio para 'Futbol Draft' Nacho Méndez, con Dani Martín, ayer, en Mareo. / ARNALDO GARCÍA Dani Martín y Nacho Méndez, entre los mejores sub 21 españoles del momento J. B. GIJÓN. Viernes, 24 mayo 2019, 01:52

No había comenzado a rodar el balón por el césped, con los futbolistas estirando las piernas tras la charla de José Alberto, cuando Nacho Méndez y Dani Martín se estrechaban la mano. Escenifican la alegría de colarse entre los mejores futbolistas sub 21 nacionales del momento. El portero integraba el once de oro de los premios 'Futbol Draft'. El mediocentro, el de plata, compartiendo espacio con Brahim o Fran Beltrán. «Es un reconocimiento al trabajo y a la oportunidad que me está dando el míster», apuntaba Nacho Méndez. «Es una alegría muy grande la que siento, pero creo que tenemos un partido muy importante este fin de semana y tengo que dar lo mejor de mí», exponía a su lado el portero, que no bajaba la guardia.

A Dani Martín, la distinción le llega en un momento de frenética actividad, encarando su último partido de la temporada mañana ante el Albacete. Luego, no podrá precintar el curso con el resto del equipo, en la visita del Cádiz a Gijón, porque le tocará viajar con la sub 21 para la disputa del Europeo. «Todo jugador tiene que estar preparado para retos así y, con el trabajo de esta temporada, vamos a dar lo mejor», resumía. Una respuesta después aseguraba con humildad que todavía le quedaba mucho trecho por recorrer: «Un portero se va haciendo con los años. Es una posición difícil, tengo margen de mejora y debo seguir trabajando».

Nacho Méndez se manifestaba con satisfacción, en su caso metido en el once de plata por criterio de un comité técnico de expertos. «Es bonito que se acuerden de uno la gente que está metida en esto del fútbol», apuntaba el mediocentro, quien echaba de menos a un excompañero dentro de la selección: «Echo un poco de menos a Manu (García), que jugó conmigo en el Sporting. Con experiencia en las categorías inferiores de la selección, el mediocentro reconocía «como un sueño» regresar un día a la 'Roja'. Pero, concluía, «lo veo muy lejano porque allí hay gente que está jugando a un nivel grande en Primera y es algo que no está en mi mano, sí seguir trabajando para el Sporting. Dani se lo merece y estoy seguro de que lo va a hacer muy bien».