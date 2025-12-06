La 'mareona' sportinguista inunda San Sebastián
Cerca de 1.500 aficionados rojiblancos ya se concentran en el centro de la ciudad donostiarra en la previa del partido de esta tarde en Anoeta contra la Real Sociedad B
Gijón
Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:10
Cerca de 1.500 sportinguistas se encuentran ya en San Sebastián, aguardando el partido que el Sporting disputará esta tarde contra la Real Sociedad B. La céntrica plaza de La Constitución se ha convertido en un hervidero de aficionados rojiblancos, con una gran representación de peñas como Sentimiento Rojiblanco, La Carbonera, Casa Kilo, Isma, Noceda, Maverick, Quini, Los Guajes y Gijón Perchera, entre otras.
Los aficionados han recibido recomendaciones de las fuerzas del orden para evitar algunas zonas concretas de San Sebastián y evitar así alguna punto caliente por el que está transitando una manifestación.