El Molinón y once más en el Sporting de Gijón

Noche grande en El Molinón. El Sporting de Gijón, a rebosar de urgencias, recibe a un Tenerife al que le separan nueve puntos de la salvación, pero que llega cargado de fe (21 horas). Un partido que se desarrollará en medio de un ambiente febril, calentado desde las tribunas por los llamamientos a lo largo de la semana de Unipes y la Grada de Animación y en el que la afición, esa que siempre responde, tendrá un papel trascendental.

El equipo de Rubén Albés acude a la cita con cierto tembleque ambiental. Abandonado ya por imposible el objetivo de luchar por el ascenso, todos los esfuerzos se centran en evitar perder la categoría profesional por primera vez en la historia en una liga, la Segunda, que es de blancos o negros, sin escala de grises. Una victoria, que se resiste desde el pasado 1 de febrero, cuando los rojiblancos se impusieron en El Molinón al Burgos, alejaría fantasmas, eliminaría al Tenerife como rival por la permanencia y limpiaría cabezas de cara a la próxima semana, cuando el equipo se desplazará a Alicante para medirse al Eldense, a esta hora la mayor amenaza en la clasificación.

8 La cifra partidos lleva el Sporting sin conseguir una victoria. La última se produjo en El Molinón en el encuentro contra el Burgos que se disputó el pasado 1 de febrero. Desde entonces, el equipo acumula seis empates y dos derrotas.

La trascendencia del partido ha quedado clara a lo largo de la semana. Sin que el posible resultado sea definitivo, las declaraciones públicas de club, afición y plantilla dejan claro que este encuentro es de los grandes. Para esta cita tendrá más donde escoger Rubén Albés. El técnico vigués recupera a Rubén Yáñez y a Róber Pier, cumplidas sus respectivas sanciones tras ser expulsados ante el Albacete. A la tropa se une también Dani Queipo después de un mes visitando la enfermería por una pubalgia.

La incógnita que aún no se ha despejado, y que no se resolverá hasta el momento de iniciar el partido, es la participación de Guille Rosas. Un golpe sufrido en un entrenamiento durante esta semana le ha llevado a perderse dos sesiones de preparación y, aunque ayer se ejercitó junto a sus compañeros, no está claro si podrá jugar ni cuántos minutos se le verá en el campo en caso de ser capaz de conseguirlo. Kevin Vázquez sería su recambio, con Iker Martínez en el banquillo para aportar si fuera necesario. Quien no ha llegado al encuentro es Gaspar Campos, de nuevo lesionado, que verá desde la grada el encuentro junto a Jesús Bernal y Éric Curbelo.

Apunta Rubén Albés a un equipo que se parezca al de la primera vuelta, aprovechando los aspectos más trabajados durante la temporada y que mejor sabe hacer la plantilla. La traducción: un bloque vertical con mucha velocidad de balón y capaz de contener al rival.

La clasificación dice que el Sporting lo ha hecho mejor que el Tenerife. Son trece los puntos de diferencia, pero el equipo del exoviedista Álvaro Cervera viene a Gijón en un momento dulce. De sus últimos cuatro partidos ha conseguido la victoria en tres. La única derrota en este periodo, la de Santander, donde el técnico acabó muy enfadado por la actuación arbitral, con dos goles en contra que consideraba dudosos. Tampoco le ha gustado la designación arbitral para el encuentro de esta noche. Considera Cervera que poner al maño Muñiz Muñoz es «rarito» teniendo en cuenta que el Zaragoza está en la pelea por evitar el descenso.

Los equipos de Cervera tienen sello, uno que indica querencia por guardar la ropa más que por nadar. No es este el planteamiento que anuncia para esta noche. «Vamos a salir a tratar de ganar el partido, arriesgando más de lo que me gustaría, es la forma de salvarnos», afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido.

Lo que tendrá enfrente es a un Sporting herido al que tratará de curarlo El Molinón con un despliegue de altura: recibimiento al equipo y conjunra para apoyar a los futbolistas hasta el final. Cuando el árbitro pite el final, llegará el momento de opinar.

