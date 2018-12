Nacho Méndez: «Fuimos ligeramente superiores» Nacho Méndez controla el balón ante la mirada de su compañero Pablo Pérez. / DAMIÁN ARIENZA «El punto sabe a poco porque llevamos el peso del partido salvo en los primeros minutos de la segunda parte», afirma Carlos Carmona ANDRÉS MAESE GIJÓN. Domingo, 23 diciembre 2018, 03:21

Por lo general, la plantilla del Sporting se fue de vacaciones con la idea de que dejaron escapar la oportunidad de terminar el año con una victoria ante el Lugo. «Fuimos ligeramente superiores», apuntó Nacho Méndez, que fue uno de los primeros rojiblancos en abandonar el vestuario.

El luanquín se mostró ambicioso y expresó que «la sensación con la que nos vamos es que tuvimos ocasiones para ganar», aunque reconoció que «ellos también gozaron de oportunidades» en las que Diego Mariño estuvo muy acertado para evitar el tanto de los gallegos.

A diferencia de Cristian Salvador, el centrocampista asturiano concluyó el último partido del 2018 del que también destacó que «lo importante fue que no se perdió».

Por su parte, su compañero de fatigas en el Anxo Carro restó importancia a la lesión muscular que le impidió continuar sobre el terreno de juego porque «ahora con las vacaciones tengo más días para poder recuperarme». El zamorano sufre una elongación en el adductor izquierdo.«En la primera parte me dio un pequeño pinchazo en la zona del aductor, pero a medida que iban pasando los minutos se me cargó la zona y no pude continuar».

Antes de partir hacia su casa, Salvador analizó un 2018 en el que vivió sus mejores momentos deportivos de su carrera. «Tanto el inicio del año como el final ha sido muy bueno para mí. Con el filial nos clasificamos para el 'play off' y en verano pasé a formar parte del primer equipo con el que cada día disfruto de más minutos», subrayó el centrocampista.

Otro de los jugadores que puso rumbo hacia su casa fue André Geraldes, que bromeó con que el partido del Lugo le había venido muy bien porque «ahora estoy a mitad de camino». El portugués destacó el buen papel del equipo que «continúa sumando puntos por quinta semana consecutiva».

Además, el lateral derecho, que con la llegada de José Alberto ha ganado protagonismo sobre el terreno de juego, apuntó que «si tenemos que empatar, lo mejor es que sea de la manera en la que lo hemos hecho aquí porque estuvimos muy cerca de la victoria».

El defensa es uno de los jugadores que aterrizó en Gijón en calidad de cedido, pero ayer dejó claro que su intención es la de «continuar en el Sporting». Aún es pronto para conocer dónde jugará el luso la próxima temporada, pero por si acaso, Geraldes desveló sus intenciones antes de que termine el 2018: «Por ganas de quedarme en Gijón no será. Ya veremos lo que sucede al final de la temporada».

Al igual que le sucedió a José Alberto, el lateral derecho vivió su primer gran desplazamiento de la Mareona sobre el terreno de juego. Al portugués le sorprendió la cantidad de seguidores que se acercaron al Anxo Carro para animar al equipo. «Parecía que jugábamos en El Molinón. Quisimos dedicar una victoria a nuestra gente, pero tan solo sumamos un punto», dijo.

También hizo referencia del aliento que aportó el sportinguismo en tierras gallegas Carlos Carmona. El mallorquín, que lució el brazalete de capitán, comentó que «la afición ha vuelto a demostrar que es una de las mejores de Segunda y de Primera División».

De sus botas nació una de las mejores ocasiones de las que disfrutó el Sporting tras el descanso. Un buen disparo en un libre directo estuvo muy cerca de terminar en gol, pero Juan Carlos respondió a su golpeo con una gran intervención: «Cuando el mejor del partido es el portero rival dice mucho de cómo fue el encuentro».

Para el centrocampista «el punto sabe a poco porque llevamos el peso del partido salvo en los primeros minutos de la segunda parte». Y analizó que «en algún momento el partido se convirtió en un correcalles, pero estuvimos muy acertados en defensa».

También describió el partido como «abierto» Pablo Pérez. El gijonés salió al terreno de juego para suplir a Blackman. «Tuvimos alguna que otra ocasión más que el Lugo, aunque ellos tuvieron oportunidades», explicó un futbolista que concluye el año mejor de como lo inició. «A peor no podía ir», comentó entre risas el mediapunta, que jugó su partido número 101 con la camiseta del Sporting».