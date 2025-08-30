El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Cortés, en su presentación con el Rangers. G. R.

La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés

El club quiere cerrar el fichaje del extremo antes del lunes y, frente a la dificultad de llegar a un acuerdo con el FK RFS, prospera en la cesión del jugador del Rangers

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:16

El Sporting se adentrará en este sábado, en un giro que todavía puede dar pie a otro visto lo visto, más cerca de la incorporación ... como cedido del colombiano Óscar Cortés, el extremo propiedad del Glasgow Rangers, que del georgiano Lasha Odisharia. No hay nada cerrado y no se descarta cualquier desenlace. Pero el panorama, a primera hora de la noche del viernes, era este. La negociación por Odisharia no había experimentado grandes novedades en las últimas horas, permaneciendo congelada, y la prioridad del Sporting era dejar encaminado su proyecto antes de llegar al último día del cierre del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  2. 2 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  3. 3 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»
  4. 4 Gijón, a por el récord de escanciado de sidra simultáneo
  5. 5 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  6. 6

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  7. 7

    «Es una mala noticia; costará mucho volver a remontar», sostiene el director de los museos
  8. 8

    El Sporting de Gijón se juega el triple ante la Cultural Leonesa
  9. 9

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  10. 10

    «Ni me acuerdo de cuándo tuve vacaciones en verano la última vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés

La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés