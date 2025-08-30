La operación por Odisharia no avanza y el Sporting ya negocia por Óscar Cortés

El Sporting se adentrará en este sábado, en un giro que todavía puede dar pie a otro visto lo visto, más cerca de la incorporación ... como cedido del colombiano Óscar Cortés, el extremo propiedad del Glasgow Rangers, que del georgiano Lasha Odisharia. No hay nada cerrado y no se descarta cualquier desenlace. Pero el panorama, a primera hora de la noche del viernes, era este. La negociación por Odisharia no había experimentado grandes novedades en las últimas horas, permaneciendo congelada, y la prioridad del Sporting era dejar encaminado su proyecto antes de llegar al último día del cierre del mercado.

Los contactos se reanudarán este sábado. En principio, con el Rangers, tratando de cerrar la cesión de este futbolista, de 21 años, por el que el equipo de Glasgow pagó algo más de cinco millones de euros el curso pasado. Y en el que tiene depositadas muchas esperanzas. La ofensiva sigue en un momento delicado, crucial a falta de tres días para el final del mercado, sin que ahora mismo se pueda aventurar un desenlace. José Riestra, líder deportivo de Orlegi, continuaba ayer en Gijon, siguiendo la operación sobre el terreno.

En cuanto a Odisharia, salvo que el FK RFS de Riga, el club que tiene la propiedad de sus derechos, hubiera aceptado las últimas condiciones de los gijoneses en esta pasada noche, las conversaciones están, de nuevo, atascadas. El viernes, en este caso, a diferencia de con Cortés, se consumió sin grandes avances. Odisharia sigue esperando el final de este culebrón para, si se alcanzase un acuerdo, poder viajar a Gijón. La voluntad del futbolista, que tampoco jugó esta semana el partido de Conference League que el equipo de Riga disputó el jueves, está siendo fundamental para que esta vía siga viva. Pero ya no está nada fácil.

Más allá de la operación para el extremo, el club está valorando la cesión de Kembo al F. C. Peñafiel, equipo que milita en la Segunda portuguesa y que a principios de este verano adquirió Juan Carlos Escotet, propietario del Deportivo de La Coruña. La operación está en marcha para el préstamo del central zurdo francés, de 23 años, a este club de Oporto, a la espera de ver si se completa el proyecto de Garitano con otro defensa. En las conversaciones, además, se valora incluir una opción de compra.