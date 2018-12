Sporting Pablo Pérez: «De pequeño soñaba con jugar un partido con el Sporting y ya van cien» Pablo Pérez, en un entrenamiento en Mareo. / E. C. El jugador gijonés destaca «la seguridad e ilusión» que transmite José Alberto a la plantilla desde su llegada al primer equipo VÍCTOR M. ROBLEDO Domingo, 16 diciembre 2018, 13:34

A Pablo Pérez no se le borraba la sonrisa del rostro esta mañana en Mareo. El canterano rojiblanco, que ayer cumplió cien partidos con el primer equipo del Sporting, reconoció sentirse «muy contento» por haber alcanzado una cifra al alcance de muy pocos futbolistas. «Desde pequeño soñaba con jugar un partido con el Sporting y ya van cien. Lo vivo con mucho orgullo porque me costó mucho esfuerzo llegar aquí», admitió el gijonés.

Pablo Pérez reconoció que no hace mucho pensaba que no alcanzaría los cien partidos. «Hace dos meses hubiese apostado con cualquier que no llegaría, por eso estoy muy contento, y más por hacerlo con el club de mi vida y mi ciudad», añadió. El jugador tuvo palabras cariñosas para Abelardo, «que fue el que me hizo debutar y siempre le estará agradecido». Preguntado por el partido más especial, Pablo Pérez recordó su primer gol, «contra el Albacete, en el último minuto».

Ahora, Pablo Pérez no se marca más objetivo «que llegar al 101». El canterano se muestra su satisfecho por el cambio de imagen experimentado por el equipo rojiblanco desde la llegada de José Alberto. «El míster nos transmite seguridad e ilusión, ganas de esforzarnos. Cree en nosotros y nosotros creemos en él», añadió. El '22' rojiblanco espera que el equipo cierre el año con una victoria. «Viendo cómo estaba la cosa hace un mes sí que estaría bien acabar a un partido de la promoción. Sería un broche al año perfecto», concluyó.