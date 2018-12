El 'mago' Pocholo El retrovisor Su estilo de fútbol era un estímulo para ir a El Molinón en la década de los años 60 MANUEL ROSETY Gijón Sábado, 15 diciembre 2018, 02:22

Uno de los futbolistas de mayor nivel de fútbol creativo en la historia del Sporting fue Pocholo. El exjugador gijonés fue un fino interior, con una sobresaliente visión de juego y de gol y un toque de balón excepcional. Puede ser el motivo de que en aquellos tiempos lo apodasen el 'mago'.

José Antonio Fernández Álvarez (Gijón, 18 de marzo de 1943) empezó a dar patadas al balón en el Atlántico, equipo del barrio del Llano, cuna de buenos jugadores del Sporting. Luego pasó al equipo de la Universidad Laboral, que aglutinaba destacados futbolistas. Pocholo era el más destacado, por lo que fue reclamado por el Sporting, conjunto con el que debutó una semana después de haber cumplido 18 años. El rival era el Baracaldo, en el que tenía como vigilante a Juan Eraña, quien dos años después sería compañero suyo en el Sporting.

Su primer compromiso de entidad fue la final del denominado Torneo de Palma, en el que el Sporting evitó jugar en Tercera División después de perder la promoción de permanencia con el Burgos. La renuncia del Condal permitió que cuatro conjuntos lucharan por su plaza. Pocholo formó el ala derecha con Lastra, autor de uno de los goles que derrotaron al Sevilla Atlético. Los partidos se disputaron en Palma de Mallorca, en el desaparecido Luis Sitjar de la capital balear.

Además de ser la referencia de la organización del juego del equipo, Pocholo fue un distinguido goleador y un especialista en lanzamientos de penalti. Su puesto era el de interior izquierdo, con el mallorquín Amengual como extremo zurdo más habitual, en un estilo de juego muy distinto al de los sistemas tácticos actuales. El gijonés era un futbolista exquisitamente técnico, por lo que los rivales fijaban un marcador para evitar el desequilibrio que les ocasionaba.

Una anécdota se produjo en el Santiago Bernabéu en un partido de la Copa del Generalísimo. Amadeo Sánchez, entrenador del Sporting, que un mes antes había sustituido a José Luis Molinuevo, quiso engañar a Miguel Muñoz, entrenador madrileño. La argucia consistía en poner a Pocholo en el ala derecha, para ubicar a Loza en la izquierda. En aquellos tiempos no se conocían tanto como ahora los rostros de los jugadores y los técnicos funcionaban más los por números de los dorsales, que no eran fijos. En aquel encuentro, hubo un marcaje más estricto a Loza, aunque de poco sirvió porque los reservas del Real Madrid ganaron al Sporting, que estaba en Segunda, por un margen de dos goles. Fue suficiente para que los 'merengues' encauzaran la eliminatoria, pero no con una claridad que hubiera sido más lógica.

En ocho temporadas, Pocholo jugó 227 partidos oficiales con el Sporting (195 de Liga y 32 de Copa), en los que marcó 92 goles (74 ligueros y 18 coperos). En el ránking de partidos figura en el número 34, mientras que en el de goleadores es el cuarto, tras Quini, Ortiz y Pin.

Pocholo, en el verano de 1968, fue traspasado al Celta. El Sporting había jugado dos promociones de ascenso, perdidas frente al Espanyol y el Sevilla, sin poder rubricar el objetivo de regresar a Primera División. El club necesitaba dinero, por lo que aceptó la marcha del centrocampista gijonés, a cambio de 18.000 euros. Su baja se cubrió con el fichaje de Salazar, que llegaba del Salamanca, pero sin apenas participación. El equipo acusó su ausencia, hasta que apareció Quini, pero con otro estilo de juego en el equipo.

Pocholo tendría la ocasión de jugar en Primera con el Celta, conjunto con el que logró el ascenso a Primera, que se le negó en el Sporting. También estuvo en la máxima categoría con el Burgos. Fueron los dos equipos con los que se enfrentaría al Sporting, sin conocer la derrota. Tuvo otra etapa intermedia en el Mallorca, rival hoy de los rojiblancos. La visita del conjunto isleño es un buen motivo para recordar al jugador que protagonizó el mejor espectáculo de la década de los 60.