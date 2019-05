La preparación del Europeo sub 21 deja en el aire la portería para la última jornada El canterano Dani Martín, en el centro, durante un entrenamiento en Mareo, con Diego Mariño a la derecha y Christian Joel a la izquierda. / ARNALDO GARCÍA El seleccionador Santi Denia ha convertido a Dani Martín en su tercer meta y podría dejar al Sporting mermado en el desenlace liguero I. A. GIJÓN. Miércoles, 8 mayo 2019, 01:48

Remanso de paz durante toda la temporada por la regularidad en el rendimiento de Diego Mariño, sobre la portería sportinguista se cierne ahora la incertidumbre en el desenlace del campeonato liguero. El contratiempo de la lesión del cancerbero vigués el pasado domingo cobra mayor relevancia por la amenaza de otro escollo, ligado a la disputa del Europeo sub 21 el próximo mes.

Dani Martín, relevo del gallego, se ha afianzado en los últimos meses como el tercer cancerbero de la Selección Española de la categoría tras Unai Simón y Antonio Sivera. Con el primer encuentro en la competición continental fijado el 16 de junio en Bolonia contra la anfitriona Italia, la preparación para ese estreno choca con la recta final del campeonato en Segunda División, por lo que existe un alto porcentaje de posibilidades de que el Sporting se viese obligado a afrontar sin los dos guardametas de la primera plantilla el duelo de la última jornada en caso de que no se alcanzase un acuerdo para liberar al joven gijonés. El panorama se enredaría todavía más en caso de que el conjunto rojiblanco alcanzase el 'play off' por la plena coincidencia de fechas.

El seleccionador, Santi Denia, conoce al joven sportinguista desde su etapa en la sub 17 y, a pesar de que no le ha hecho debutar todavía en partido oficial con la sub 21, le ha asentado en la terna de guardametas en el tramo final de su camino al Europeo que albergará Italia y San Marino. En las próximas semanas, se espera mantener un contacto con la Federación Española para evaluar la situación. En caso de que se confirmase la ausencia de Dani Martín, entraría en escena Christian Joel, que asumiría un exigente debut con el primer equipo el curso de su consolidación como titular en el filial.