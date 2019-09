«El VAR quita la esencia y la emoción del fútbol» «Nuestro entrenador dice que hay que ir fuerte a las disputas, pero cuando tienes una amarilla te condiciona mucho», admite Babin V. M. ROBLEDO Jueves, 26 septiembre 2019, 02:32

-¿Entiende el 'runrún' que ha habido en algunos de los últimos partidos del equipo en casa?

-Lo entiendo. La presión y las prisas son normales porque el Sporting es un club muy grande, de los más grandes de España por masa social. Nosotros tenemos que estar al margen de eso. Yo cuando estoy en casa lo reflexiono, pero el runrún y los pitos llegan al final del partido, durante el resto nos están animando.

-¿Qué tal se ha encontrado en el plano individual en este inicio de temporada?

-Muy bien, me mantengo en el nivel de peso y porcentaje de grasa de la temporada pasada. Cada año hay que dar un paso más para cuidarse. No es ningún secreto. En el mundo del deporte hay muchos ejemplos para alargar la carrera de un deportista, como Federer, Nadal, Cristiano o Messi. Hay muchas referencias para intentar copiar porque son los mejores y hay que aprender de ellos. Pero más allá del físico, lo más importante creo que es el aspecto mental. Arturo, nuestro coach, tiene mucho que ver en lo que soy ahora.

-¿Nota mucha diferencia durante los partidos con la implementación del VAR?

-Yo lo veía el año pasado en Primera División y no me gustaba. Quita la esencia del fútbol y la emoción. Seguramente las personas que lo han puesto nunca han jugado a fútbol, y no es un palo a nadie. Es lo que sentimos la mayoría de futbolistas, incluso los contrarios. El día del partido contra el Rayo hablé con Mario Suárez y los dos pensábamos lo mismo por lo que estaba pasando. En el campo se para mucho. Además, en Segunda mucho más. Hay cosas que no se entienden, aunque vinieran hablarlo con nosotros antes de empezar la Liga. Por ejemplo, si un delantero toca el balón con la mano tras un rebote y acaba en gol, se pita falta. Esa misma jugada, en un despeje de un central, no se pita penalti. No sé si es del todo justo. Lo del talón de Aquiles tampoco se entiende muy bien, porque la mayoría de veces lo que el futbolista pretende es precisamente evitar pisar ahí. Nos estamos equivocando de tema. A mí me gusta leer periódicos y creo que Paco Jémez lo explicó muy bien hace unos días. Nuestro entrenador dice que hay que ir fuerte a las disputas, pero cuando tienes una amarilla condiciona mucho al jugador.

-También ha provocado algunas quejas entre los jugadores el nuevo balón.

-No es excusa, porque ya estamos todos acostumbrados a jugar con él, pero vuela. Es como un balón de fútbol-playa. Anteayer, en el partido del Barça contra el Villarreal, el balón hace un extraño en los goles de Arthur y en el de Cazorla. Hay que adaptarse al fútbol moderno, pero yo soy más clásico y más tradicional.