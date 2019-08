«Javi Fuego es un lujo» Néstor Susaeta, en un partido del curso pasado. / E. C. Néstor Susaeta, futbolista del Albacete «Entiendo la rivalidad y seré oviedista toda la vida, pero nunca desearé ningún mal al Sporting» JAVIER BARRIO GIJÓN. Jueves, 29 agosto 2019, 03:17

«Me parece bien todo lo que sirva para ayudar al árbitro, pero las decisiones con el VAR se están demorando mucho. Cuando llegue el frío, en Soria o en otro sitio, y estén cuatro minutos para tomar una decisión, no sé cómo nos vamos a quedar». Bromea Néstor Susaeta (Eibar, 1984), agradable y muy cercano en el trato, con una observación que comparten muchos profesionales de Segunda. El videoarbitraje va aún a pedales en la categoría, con una velocidad muy distinta en Primera. Pero por encima del tema de moda, con permiso de Neymar, su 'Alba' visita el domingo El Molinón.

-Resulta difícil encontrar a alguien que hable mal de usted.

-A nivel futbolístico habrá gente a la que le guste más o menos. Esto es fútbol. Trato de hacerlo siempre bien, pero no todos los domingos sale. Los futbolistas, por desgracia, somos irregulares. A nivel personal intento ayudar a todo el mundo. Soy una persona normal. No me meto en jaleos.

-Se formó en la Real, pasó por el Athletic B y es primo de Markel Susaeta. ¿Qué le tira más?

-Los dos (Markel y él) somos de Eibar. La gente allí es ahora del Eibar, pero antes también era un pelín de la Real. Nos llamaron los dos clubes para hacer las pruebas. Yo me decidí por la Real y él por el Athletic. Soy de la Real. Llegué hasta el primer equipo, sin debutar, y Markel...

-Se le ha ido a Japón.

-Había tenido varias ofertas, pero las había desestimado porque no se quería enfrentar al Athletic.

-¿Cómo vive el fútbol con 34 años?

-De una forma muy diferente. En el campo me toca hacer lo mismo, pero este año, por ejemplo, soy uno de los capitanes. Tratamos de restar algo de ego, que los futbolistas tenemos un ego grande y siempre pensamos en nosotros antes que en el grupo. De joven uno peca de eso, pero cuando se hace mayor, al final da igual que meta quince goles y dé diez asistencias, que ojalá (risas). Pero nada me va a cambiar. Mis objetivos son otros.

-¿Por qué no jugó más en Primera?

-De joven todo el mundo me decía que era muy bueno, pero al final no acababa de jugar en ningún sitio (risas). Me he hecho mayor y juego 35 partidos al año. Tampoco lo entiendo (risas). Cachondeos al margen, quizá ahora sea menos irregular.

-¿Ha olvidado ya el incidente del año pasado en El Molinón? (Un grupo de seguidores profirieron cánticos contra uno de sus hijos, con un problema neuronal).

-Fue el momento más feo que he vivido en el fútbol. Fue muy duro escucharlo, pero soy una persona positiva y feliz. Y muy afortunada. Mucha gente, en la misma situación que yo, las pasa canutas para ayudar a su hijo comprando medicación. Yo, gracias a Dios, por mucho que tenga una vida un poco complicada, aunque más difícil la tiene mi pequeño, soy un afortunado. Por cuatro indeseables no se puede generalizar. Recibí mucho cariño.

-¿Cómo vive un exoviedista un partido en El Molinón?

-Los fanatismos no me gustan. Siempre seré del Oviedo, es evidente. En un enfrentamiento entre el Oviedo y el Sporting, sea cuando sea, preferiré siempre que gane el Oviedo. Dicho eso, no deseo que le pase nada malo al Sporting ni que pierda sus partidos. No. He querido mucho al Oviedo y sé la rivalidad que hay. De ahí a ser un fanático, no. El Sporting es un club sensacional, con grandes años en Primera e instalaciones maravillosas. Entiendo la rivalidad y seré oviedista toda la vida, pero nunca desearé ningún mal al Sporting.

-¿Algún excompañero en el vestuario del Sporting?

-Coincidí con Javi (Fuego) y Michu en el vestuario del Rayo. Siempre estaban a 'hostia' limpia con las bromas (risas). Me reía mucho. Javi es un jugador sensacional y una persona maravillosa. Un ejemplo. Tiene todos mis respetos. Va a aportar muchas cosas al Sporting, sobre todo en lo personal. Es serio, trabajador, profesional. Un lujo. Alguien muy importante para esa cantera tan buena.

-¿Qué tipo de partido espera?

-Intenso, difícil e igualado. Con mucha disputa, de uno para uno. De estar muy atentos los noventa minutos. El Sporting puede jugar bien a la pelota o en segunda jugada. Y tiene un delantero muy rápido, bueno, intenso y trabajador. Para mí, uno de los mejores de la categoría.

-Djurdjevic.

-Me gusta mucho. Transmite pelea. Un delantero que se implica tanto en lo defensivo y ofensivo termina contagiando a un equipo.