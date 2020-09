Sporting | El Anxo Carro de Lugo será el estadio del Sporting si la Covid impide jugar en El Molinón Aficionados del Sporting en las gradas del Anxo Carro en el partido de Liga de Segunda División contra el Lugo / DAMIÁN ARIENZA Los gallegos utilizarán el estadio gijonés si también sufren un recrudecimiento de la pandemia JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 14 septiembre 2020, 14:10

El Sporting y el Lugo llegaron a un acuerdo en las últimas horas para que el Anxo Carro se convierta en el escenario alternativo del equipo gijonés esta temporada. Eso si el Sporting no puede jugar en El Molinón por el recrudecimiento de la Covid. Dentro del mismo acuerdo, que se enmarca en el manual de actuación acordado por la Liga y la Federación hace unos días, el Lugo utilizaría El Molinón como estadio local si no pudiera jugar en el Anxo Carro por el mismo motivo.

«En cumplimiento de la circular número 8 relativa a las bases de la competición para la presente temporada, acordamos con el Lugo la cesión de nuestros estadios para el supuesto en que no se pueda disputar algún partido de liga en El Molinón o en el Anxo Carro. De esta manera, en caso de que, por la situación de pandemia en la que nos encontramos, no se pudiera acceder a nuestra comunidad o a nuestro estadio para jugar algún encuentro liguero, nos desplazaríamos al campo lucense para disputar el partido para ejercer como locales. Nuestro estadio será el campo que utilizará el Lugo en caso de jugar como local y no poder hacerlo en Lugo», explica la nota.