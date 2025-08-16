El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada

El Sporting tiene bien encaminada la cesión de Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003), una operación que, aunque aún no está cerrada, podría ser un hecho ... tras la disputa de esta jornada. Hay abierto un pequeño paréntesis con el arranque de la temporada en Primera y Segunda, sobre todo por el partido que el Mallorca juega en su campo esta noche ante el Barcelona y para el que ha convocado al futbolista. En principio, salvo cambio, no se espera que tenga minutos y, a partir de ahí, en Mareo sí que hay cierta confianza en poder cerrar el acuerdo con el cuadro bermellón.

En este momento, el jugador ha dado ya el visto bueno a la opción que le ofrece el Sporting, aunque manejaba una alternativa del Huesca y, también, de un club extranjero. Queda pendiente el acuerdo con el Mallorca, con el que se está negociando una cesión con opción de compra y que da prioridad al duelo de hoy.

Las conversaciones, en ese sentido, están siendo fluidas en las últimas horas, especialmente tras el punto de inflexión experimentado en la jornada del jueves, como informó EL COMERCIO, y que continuó este viernes. Si nada se tuerce, en estas próximas horas o a principios de la que viene podría cerrarse el acuerdo definitivo. Con ese escenario se trabaja. Salomon Behar, el profesional designado por Orlegi para cerrar las operaciones, se encuentra estos días en Gijón.

Uno de los aspectos que están en el aire es la obligatoriedad o no de la opción de compra que apunta a ser incluida en la operación. En el verano de 2023, el Mallorca pagó al Deportivo Cali por el 80% de los derechos del extremo cerca de un millón de euros después de jugar los meses previos en el filial del club bermellón. Desde entonces, su participación con el Mallorca ha sido escasa: solo cuatro partidos, con dos cesiones intermedias al Mirandés, primero, y al Cartagena, después. En este club, pese al descenso de categoría y a que llegó en febrero, sí fue un futbolista importante y que dejó una buena valoración. En la penúltima jornada del campeonato, curiosamente, visitó El Molinón y marcó uno de los goles del Cartagena (3-2).

Futbolista ofensivo, zurdo, que puede jugar en las dos bandas y en el enganche, Daniel Luna, de 22 años y que tiene contrato con su club hasta 2027, trasladó recientemente al Mallorca su deseo de buscar una cesión para tener minutos, entendiendo que, pese a completar una pretemporada que valora como positiva, Jagoba Arrasate no tiene confianza en él. En los últimos días ha trabajado en muchos momentos al margen del grupo y, aunque el técnico vasco argumentó que esto se debía a decisiones puntuales por la configuración de los entrenamientos, no ocultó que Luna es un caso especial. «Para nada están apartados, pero tengo que pensar en el colectivo y Luna ha perdido salir, es verdad», confirmó ayer Arrasate.

Incorporación de un lateral

Salvo algún giro de guion derivado del partido de esta noche o del propio mercado, la negociación parece encaminada. La idea con la que se trabaja en Mareo es la de, en el momento que se tenga a Daniel Luna, analizar los perfiles con los que se espera redondear el proyecto. A día de hoy es más probable la contratación para redondear de un lateral zurdo, teniendo en cuenta la dualidad de Diego y la dificultad de encontrar futbolistas específicos para esa zona, pero tampoco está descartada esta vía. En todo caso, la urgencia está en el extremo y, después, el Sporting dispondrá de casi dos semanas para coronar la plantilla con esa última incorporación. Con Otero dejando ya de ocupar plaza de extranjero, como informó ayer EL COMERCIO, su compatriota Daniel Luna, con pasaporte colombiano, le relevaría en esa plaza.