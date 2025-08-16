El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El atacante colombiano, el curso pasado, en un partido con el Cartagena. EFE

El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada

El club ya tiene el visto bueno del jugador para su aterrizaje en Gijón, con la negociación avanzando con el Mallorca para su llegada con una opción de compra

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El Sporting tiene bien encaminada la cesión de Daniel Luna (Cali, Colombia, 2003), una operación que, aunque aún no está cerrada, podría ser un hecho ... tras la disputa de esta jornada. Hay abierto un pequeño paréntesis con el arranque de la temporada en Primera y Segunda, sobre todo por el partido que el Mallorca juega en su campo esta noche ante el Barcelona y para el que ha convocado al futbolista. En principio, salvo cambio, no se espera que tenga minutos y, a partir de ahí, en Mareo sí que hay cierta confianza en poder cerrar el acuerdo con el cuadro bermellón.

