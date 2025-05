Garitano, entrenador del Sporting de Gijón: «Cualquiera hubiera firmado estar como estamos»

Andrés Maese Gijón Viernes, 9 de mayo 2025, 14:37 Comenta Compartir

Ni nada ni nadie parece que puedan desviar a Asier Garitano de su objetivo de lograr la permanencia y de ganar al Deportivo de La Coruña en El Molinón. Ni siquiera la ausencia por lesión de Jonathan Dubasin.

El rojiblanco no estará ante el Dépor y muy probablemente tampoco frente al Málaga. «Después del partido ante el Castellón las sensaciones no fueron buenas. Toca esperar para conocer el resultado de las pruebas, aunque en Málaga creo que tampoco estará», desveló el preparador tras el último entrenamiento de la semana.

Garitano echó la vista atrás para recordar el duelo del lunes ante el Castellón. Reconoció errores. «Nadie esperaba que se pudiera ganar las dos primeras jornadas, antes de ir a Elda estábamos en una situación de miedo por poder caer a los puestos de descenso. De repente nos vimos a ocho puntos y en Castellón te das cuenta de que cuando bajas un poco el ritmo, los partidos caen al otro lado», apuntó. Y recordó que «estamos en una situación en la que cualquiera lo hubiéramos firmado. Pensaba que todo iba a estar más junto en la clasificación».

Este último mensaje también lo lanzó en Castellón tras la dura derrota cosechada ante un rival directo. No quiere catastrofismos. «El partido ante el Dépor no es una final porque las finales se acaban y ya no hay más. Aquí quedan otras tres jornadas por delante», expuso.

La buena noticia para el preparador es que recupera a César Gelabert. El mediapunta no estuvo presente en Castellón por lesión, pero si no hay novedad de última hora volverá a la titularidad:«No estuvo en Castalia porque no tuvo buenas sensaciones. Esta semana entrenó con el grupo y creemos que está bien. Es lo que nos transmite».

No fue el único nombre propio por el que se le preguntó al entrenador del Sporting. La posición de Diego Sánchez como lateral salió a la palestra. Garitano afirmó que lo ve en el costado zurdo antes que como central. «Lo veo de lateral izquierdo en una línea de cuatro. Tiene condiciones para jugar de central zurdo como lo ha hecho, pero con una estructura en la que se metía Olaetxea en una defensa de cinco. Estoy contento con lo que está haciendo», subrayó.

En cuanto a la banda derecha, sin Dubasin, no quiso desvelar quién le suplirá, pero sí dijo que ya tiene tomada la decisión. «No hay excesivas posibilidades. Hemos esperado hasta el último día para ver cómo se sentía, aunque tenemos diferentes jugadores que pueden actuar. Gaspar, Queipo, Campuzano… están esperando su oportunidad», explicó.

En cuanto al choque que espera ver en El Molinón, tiene claro que su Sporting «tiene que dar el 200% en todos los sentidos para conseguir el objetivo de la permanencia. No será sencillo, siempre lo he dicho», recordó.

Por último, del rival no solo destacó a Yeremay Hernández, que suma 14 goles en lo que va de Liga. «Es un equipo muy alegre que juega con mucha velocidad. Evidentemente estaremos atentos a Yeremay, pero al rival lo miramos como un grupo», explicó sobre lo que considera que tendrá enfrente sobre el terreno de juego.