El Sporting de Gijón no se plantea comprar a Dubasin para venderlo después

«El presi dijo que me van a comprar y estoy muy contento», resumió ayer Jonathan Dubasin (La Seu d'Urgell, Lérida, 2000), quien ... se pronunció por primera vez sobre la operación que ya tiene en marcha el Sporting para ejecutar la opción de compra que se guarda el atacante (ligeramente superior a los 1,5 millones de euros), anunciada hace tres semanas por José Riestra, máxima autoridad deportiva del Grupo Orlegi.

La comunicación ha generado ilusión –es el jugador más decisivo del Sporting este año, con 8 goles, 9 asistencias y 6 penaltis forzados–, expectación y, también, recelos en un ambiente crítico hacia la gestión de Orlegi, frente a la posibilidad de que pueda ser una compra especulativa, no una apuesta deportiva, y que el jugador sea adquirido para, posteriormente, ser vendido.

Desde Barcelona informaron en las últimas semanas de un supuesto interés del Espanyol en hacerse con sus servicios. Fuentes consultadas por EL COMERCIO, en todo caso, niegan que la idea sea esa. Es decir, comprar para vender.

La apuesta del Sporting por Dubasin es firme y se pretende que el atacante catalán, que tiene la nacionalidad belga, sea la piedra angular del siguiente proyecto. En Mareo son conscientes de que el club está necesitado de estímulos, en un ambiente crítico, y saben perfectamente de la conexión que Dubasin tiene con el sportinguismo y El Molinón, y de su relevancia. El carácter prioritario de la opción de compra que se reservó el Sporting en su negociación con el Basilea, cerrando ese acuerdo de cesión, permite al club gijonés tener la sarten por el mango frente a cualquier tercer club interesado.

En todo caso, hasta Mareo no han llegado por el momento ofertas ni por Dubasin ni por nadie. Pero si llegasen, los parámetros económicos en los que el Sporting valora a Dubasin son, a priori, muy elevados. Seguramente muy superiores a todas las operaciones que ha acometido el Grupo Orlegi, por lo que ni se contempla esta alternativa ni, aunque hubiera un planteamiento sobre la mesa, parece sencillo un traspaso. El interesado tendría que hacer una propuesta poco habitual por un jugador que milita en un equipo de Segunda.

El jugador fue preguntado ayer por ese supuesto interés del Espanyol en hacerse con sus servicios, asegurando desconocerlo. «No tengo ni idea de ello», dijo. Sí se expresó con un mensaje cuidado, sin pretender pillarse los dedos por lo que pueda suceder con el final de la temporada, pero confesándose muy contento por el anuncio del Sporting. «Lo que dijo el presi es que me van a comprar y ese es el mensaje de calma que se puede decir. Estoy aquí y estoy contento», repitió.

Eso sí, mantuvo la prudencia propia del futbolista que tiene un cartel atractivo en el mercado, con la aspiración de jugar algún día en Primera y que, aunque no se espera, pueda surgir una operación seria por él. «En el mundo del fútbol nunca se sabe. Pase lo que pase, quedan cinco partidos y voy a darlo todo aquí. El club me está dando todo y yo tengo que darlo todo hasta el último día. No sé si será dentro de cinco días, cinco semanas o diez años. La calma tiene que estar en que, mientras esté aquí, voy a dar el máximo», prometió.

Por lo demás, Dubasin confirmó que «escuché la rueda de prensa (de Pepe Riestra) y estoy muy contento». «Desde el día en el que llegué, tengo el cariño de la afición y de los compañeros, de la directiva y de la gente que trabaja en el club. Estoy muy feliz y contento con el esfuerzo que van a hacer para comprarme y a disfrutarlo y terminar la temporada bien», completó en la recogida de su cuarto galardón al 'Jugador Cinco Estrellas', el premio que otorga la cervecera Mahou, en este caso correspondiente al mes de marzo.

El club ya tiene hecho su estudio para acometer la operación al final de la temporada, con un futuro contrato que ya está acordado con el futbolista hasta 2028, como informó EL COMERCIO. El Sporting ya comunicó su intención al Basilea y lo que queda pendiente es la documentación de la operación, con el compromiso económico y el calendario de pagos. Eso no se producirá, seguramente, hasta después del último partido de la temporada, fijado para el primer fin de semana de junio.

Para lograr músculo financiero y llevar a cabo esta operación, en Mareo sostienen que no hay que vender a ningún futbolista de la plantilla. Si hay una operación para la salida de algún jugador, lo que está por ver, no estaría aparejada a la de Dubasin, teniendo en cuenta que el pago de su traspaso sería asumible, amortizándolo en varias temporadas. De esta forma, el impacto en el tope salarial sería pequeño.

«Mi mejor temporada»

Dubasin también reflexionó ayer con que, después de varios años viviendo con una maleta, se estabilice como futbolista en Gijón. «Llevo muchos años en los que he cambiado de equipo y tengo esa capacidad para adaptarme a los cambios. Estoy muy feliz y contento aquí, y agradecido a la gente. El presi dijo que me iban a comprar y estoy muy contento. Si estoy un año, bien, y si estoy dos, bien», añadió, subrayando que «cuando uno está feliz, eso se nota en el campo».

Dubasin tuvo otro guiño hacia el futuro y, preguntado por su rol de líder en un escenario de continuidad, remachó con que «mi motivación está en seguir creciendo, en ser mejor, y si el año que viene hay la oportunidad de ser uno de los líderes del proyecto, intentar hacerlo de la mejor manera».

En su análisis de la actualidad, por otra parte, 'El Pingüino' hizo un repaso a la derrota del pasado fin de semana en Cádiz. «Nos enfrentamos a un gran rival que nos puso las cosas difíciles», observó el delantero del Sporting, considerando que el equipo está todavía en un proceso de crecimiento y adaptación con Garitano. «Llevamos tres semanas con el nuevo míster y nos toca adaptarnos», observó. A lo mejor, continuó, «hay cosas que todavía no nos quedan claras, pero nos toca adaptarnos lo más rápido posible y estamos poniendo todo de nuestra parte para ello».

Preguntado por su rol, el atacante no apreció grandes diferencias sobre lo que le solicitaba Rubén Albés y lo que ahora le pide el técnico vasco. «Más o menos es lo mismo dentro de un sistema de juego un poco diferente a lo que nos pedía Albés. Me va pidiendo lo que se me da mejor, lo que me ha dado rendimiento durante el año. A nivel individual, no nos pide muchos cambios», confirmó el futbolista catalán.

Con un rendimiento notable en líneas generales, el delantero reconoció que esta era su mejor temporada en el fútbol profesional. «Sí, podría ser mi mejor temporada a nivel de números, seguramente, desde que empecé en el fútbol. Espero seguir para dar las gracias al club, que me ha dado cariño», dijo, convencido de que puede rendir con Garitano tanto que como con Albés, su principal avalista para su llegada al Sporting: «He escuchado mucho que soy jugador de un entrenador, pero cuando llegas a nivel profesional, no es solo por un entrenador, sino mucho trabajo». De todas formas, Dubasin quiso dejar claro que «estoy agradecido a Rubén Albés porque he podido sacar mi mejor rendimiento con él. También a los otros clubes en los que he estado. Estoy aquí gracias a lo que ha pasado en el pasado».

El apagón del lunes también estuvo presente en la rueda de prensa de Dubasin, con un ambiente extraño en torno al primer entrenamiento de la semana del Sporting. «Había un poco de incertidumbre por no saber qué estaba pasando. Nos presentamos todos y pudimos hacer el entrenamiento, pero estamos tranquilos y, por suerte, ya se ha podido solucionar. Ahora, a entrenar con normalidad y a preparar el partido», recordó.