Dubasin: «¿El Espanyol? Lo que dijo el presi del Sporting es que me van a comprar y ese es el mensaje de calma»

Javier Barrio Gijón Martes, 29 de abril 2025, 14:39

«Escuché la rueda de prensa (de Pepe Riestra) y estoy muy contento. Al final, desde el día en el que llegué, tengo el cariño de la afición y de los compañeros, de la directiva y de la gente que trabaja en el club. Estoy muy feliz y contento con el esfuerzo que van a hacer para comprarme y a disfrutarlo y terminar la temporada bien». Jonathan Dubasin, que recogía este mediodía su cuarto galardón al Jugador Cinco Estrellas, el premio que otorga la cervecera Mahou, en este caso correspondiente al mes de marzo, se pronunció por primera vez sobre el anuncio del Real Sporting de Gijón de que ejecutará la opción de compra que tiene sobre el atacante, quien, si todo va según lo previsto, firmará un contrato hasta 2028.

También se pronunció sobre las informaciones que aseguran que el Espanyol está interesado en él de cara a la próxima temporada. «Lo que dijo el presi es que me van a comprar y ese es el mensaje de calma», señaló en un guiño al sportinguismo. «Estoy aquí, estoy contento y en el mundo del fútbol nunca se sabe», despejó. «Estoy feliz, no tengo ni idea (del interés del Espanyol). Pase lo que pase quedan cinco partidos y voy a darlo todo. El club me está dando todo y pase lo que pase, voy a dar todo. La calma tiene que estar en que, mientras esté aquí, voy a dar el máximo», prometió.

Antes había reflexionado sobre la posibilidad de que, después de varios años viviendo con una maleta, se estabilice en Gijón. «Llevo muchos años en los que he cambiado de equipo y tengo esa capacidad para adaptarme a los cambios. Estoy muy feliz y contento aquí, y agradecido a la gente. El presi dijo que me iban a comprar y estoy muy contento. Si estoy un año, bien, y si estoy dos, bien», añadió, subrayando que «cuando uno está feliz, eso se nota en el campo». Y remachó con que «mi motivación está en seguir creciendo, en ser mejor, y si el año que viene hay la oportunidad de ser uno de los líderes del proyecto, intentar hacerlo de la mejor manera».

«Incertidumbre» por el apagón

El apagón del lunes también estuvo presente en la rueda de prensa de Dubasin, con un ambiente extraño en torno al primer entrenamiento de la semana del Real Sporting de Gijón. «Había un poco de incertidumbre por no saber qué estaba pasando. Nos presentamos todos y pudimos hacer el entrenamiento, pero estamos tranquilos y, por suerte, ya se ha podido solucionar. Ahora, a entrenar con normalidad y a preparar el partido», recordó.

En su análisis de la actualidad, Dubasin hizo un repaso a la derrota del pasado fin de semana en Cádiz. «Nos enfrentamos a un gran rival que nos puso las cosas difíciles», observó el delantero del Real Sporting de Gijón, considerando que el equipo está todavía en un proceso de crecimiento y adaptación con Garitano. «Llevamos tres semanas con el nuevo míster y nos toca adaptarnos. A lo mejor hay cosas que todavía no nos quedan claras, pero nos toca adaptarnos lo más rápido posible y estamos poniendo todo de nuestra parte para ello», subrayó.

Preguntado por su rol, el atacante no apreció grandes diferencias en torno a lo que le pedía Albés y lo que ahora le pide el técnico vasco. «Más o menos es lo mismo dentro de un sistema de juego un poco diferente a lo que nos pedía Rubén Albés. Me va pidiendo lo que se me da mejor, lo que me ha dado rendimiento durante el año. A nivel individual, no nos pide muchos cambios», sostuvo.

Su mejor temporada

Con 8 goles y 9 asistencias, 6 penaltis forzados, y un rendimiento notable en líneas generales, el delantero reconoció que esta era su mejor temporada en el fútbol profesional. «Sí, podría ser mi mejor temporada a nivel de números, seguramente, desde que empecé en el fútbol y espero seguir para dar las gracias al club, que me ha dado cariño», dijo, convencido de que puede rendir con Garitano tanto como con Albés: «He escuchado mucho que soy jugador de un entrenador, pero cuando llegas a nivel profesional, no es solo por un entrenador, sino mucho trabajo. Aunque estoy agradecido a Rubén Albés porque he podido sacar mi mejor rendimiento con él. También a los otros clubes en los que he estado. Estoy aquí gracias a lo que ha pasado en el pasado».

