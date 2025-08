El Sporting de Gijón presenta a Justin Smith y Lucas Perrin: «El objetivo del club es subir a Primera»

Iván García Gijón Viernes, 1 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

«Traen hambre y traen centímetros. Joaquín y yo casi nos tenemos que poner de puntillas». Ironizaba David Guerra en la presentación de dos de las nuevas incorporaciones del Sporting de Gijón para la presente temporada. Justin Smith (cedido por el Espanyol) y Lucas Perrin comparecieron por primera vez como jugadores rojiblancos. Los dos francoparlantes tuvieron palabras de agradecimiento tanto para el club como para la afición, de la que ya han comenzado a notar su calor en sus primeras semanas.

«El proyecto y el objetivo del Sporting para subir a Primera» fueron los argumentos deportivos que sedujeron al central de Marsella. «El entrenador quería traerme», incidió Perrin, quien se definió a él mismo como un defensa «agresivo», al que le gusta marcar de cerca al atacante e ir al corte. Cuestionado sobre por qué eligió Gijón dejó entrever que el interés del Sporting había sido de los más importantes: «Cuando un equipo te viene a buscar dos veces...» Su fichaje se fraguó al final de la anterior campaña. «Se hicieron bastante rápido, a final de temporada, en 10 o 15 días mientras estaba en Bélgica».

Algo más de paciencia requirió la operación por el centrocampista. Lejos de desvincularse del cuadro espanyolista, Justin Smith renovó con la entidad blanquiazul antes de salir cedido rumbo a Mareo. «La intensidad es la misma que en el primer equipo con el Espanyol», aseguraba el francocanadiense, uno de los jugadores que mejor impresión ha causado en sus primeros ratos con la elástica rojiblanca. Sobre su cambio de rol dentro del vestuario —pasa de ser uno de los jugadores veteranos en el filial del Espanyol a uno de los más jóvenes en la escuadra de Garitano—, Smith reconoció la oportunidad de aprender de «jugadores con más experiencia, como el propio Lucas (Perin)».

Smith ratificó las palabras de Garitano sobre su posición dentro del terreno de juego. «Puedo jugar de '6' o de '8'». También declaró que, como jugador, «me gusta correr, ganar duelos y poder dar pases a mis compañeros». Sobre su estado físico, Smith dijo encontrarse «físicamente bien», aunque reconociendo que ha habido «una intensidad alta y necesito un par de días para descansar y volver mejor». Menos sorprendido parece por la dimensión de la institución a la que ha llegado, el Sporting: «Era un equipo que lo conocía porque me habían hablado de él. La gente que me ha hablado del equipo solo me ha dicho cosas buenas».

«Los que vengan tienen que sumar»

Tras los fichajes, llegó el turno de palabra para Guerra. El presidente ejecutivo no eludió ninguno de los temas de actualidad de la primera plantilla, aunque quiso comenzar agradeciendo a la afición del Sporting tras haber roto el umbral de los 21.000 socios en la recta final de la campaña de renovación de abonos: «Ellos son la grandeza de este club y estos jugadores van a sentir ese apoyo en El Molinón. Vamos a trabajar para estar a su altura».

Metiéndose más en harina, Guerra asumió que al equipo aún le quedan las tres incorporaciones de las que hablaba Garitano la semana pasada —un defensa, un centrocampista y un extremo—. «Tenemos todo un mes. Sé que la cabeza de los jugadores y el cuerpo técnico está en ese primer día (frente al Córdoba). Hemos seguido sin parar, estamos analizando, moviéndonos. Los que vengan, esas tres incorporaciones, tienen que venir a sumar». Así, con «cabeza fría», encara el último mes de la ventana estival el club, tras haber realizado ya siete incorporaciones —contando la compra en propiedad de Dubasin y Gelabert—.

Sobre la hoja de ruta deportiva del equipo en esta pretemporada, el presidente se mostró confiado, aunque consciente de que los resultados en estas alturas de preparación no son lo único en lo que hay que detenerse: «Creo que estamos caminando en la dirección adeacuada para llegar al primer partido con garantías». Por último, y llevándolo al terreno de los nombres propios, Guerra calificó de «complicada» la situación en la que se encuentra la operación por Sergio Álvarez dada la situación contractual del avilesino, al que le resta un año con el Eibar. Y dejó caer que «habrá avances en las próximas semanas» en la operación salida, donde todo apunta a que algunos jugadores de la primera plantilla (Queipo, Kembo y Oyón) podrían dejar el club una vez estén garantizadas la llegada de los jugadores a sus puestos.