Las peñas del Sporting, con el equipo: «En los momentos difíciles, la afición no falla»

Iván García Gijón Miércoles, 2 de abril 2025, 07:33 Comenta Compartir

«La derrota en Huesca no cambia demasiado a cómo lo veía la semana anterior», comienza exponiendo Gustavo Alonso. El presidente de la Unión ... de Peñas Sportinguista (Unipes) prefiere huir de dramatismos, aunque no esconde que «el riesgo del descenso está ahí». Reconoce que «aquellas proclamas ilusorias» de que el equipo podía llegar a 'play off' se difuminaron por completo en las últimas semanas. «Lo que no entraba tanto en los planes era lo de ahora», lamenta. Con todo, Alonso entiende que «hay margen todavía para no terminar pasando apuros».

«Ahora es cuando más toca animar entre todos los aficionados», aprecia Jorge Guerrero, cabeza visible del otro conglomerado de peñas rojiblancas: la Federación de Peñas. «Hemos visto lo que este equipo pudo lograr hacer en la primera vuelta, con estos mismos jugadores», incide en su mensaje Guerrero, sabedor de que en manos de esta plantilla está el futuro inmediato del club. «Lo que toca desde la afición es apoyar: hacer recibimientos, llenar el campo, animar... Es en los momentos difíciles donde se ve la verdadera afición del Sporting, que no falla». Noticia relacionada Unipes llama al sportinguismo a «remar todos en la misma dirección» «La situación es crítica y nosotros también tenemos que ser críticos con la situación», valora Juanma Castañon. El presidente del segundo colectivo de aficionados con más miembros, la Peña Sportinguista Los Guajes, tiene claro que el mismo esfuerzo que se le pidió a los abonados «es el que ahora le pedimos nosotros al club». «Lo más importante es salvar la temporada, remar todos a una». Una vez concluya será el momento «de pasar cuentas de lo sucedido». Castañón no elude la responsabilidad de Albés, ni de la plantilla, aunque achaca el mal del equipo a «la mala planificación: se tiene peor plantilla que el año pasado». La preocupación por el Sporting recorre Asturias de este a oeste. «La situación no me da miedo, me da pánico», se sincera Pepe Sustacha. Su colectivo peñista, La Tiendina de Llanes, celebró el pasado octubre su quince aniversario. Menos alegrías le está dando el fútbol en las últimas semanas. «Lo único que nos puede salvar es que el Zaragoza está peor que nosotros», observa Sustacha, quien ve a los maños como el único equipo «que está igual o peor que nosotros». «No creo que bajemos. Tengo fe, nos vamos a salvar, pero el partido del Tenerife es crucial». A pocos kilómetros de la localidad llanisca, Noelia Grech prefiere creer en que el mal trago rojiblanco tendrá al menos final feliz. «Nos falta la suerte que le sobra al Oviedo», ironiza la presidenta de la Peña Berna Pendás, de Cangas de Onís. «La culpa no es solo de Albés» «Como no ganemos el fin de semana... lo vemos complicado». En los confines asturianos, pero por su vertiente occidental, el análisis no cambia. Lo de Tenerife es una final, o se le acerca. «La culpa no es solo de él, aunque parece que solo confía en unos pocos». A Sonia Pasarín, de la agrupación rojiblanca en Vegadeo, no le acaba de entrar por el ojo el técnico sportinguista, que vive sus horas más críticas. «Echamos a los buenos y traemos a los que traemos...», responde en descargo del preparador asturiano, apuntando hacia la planta noble del club. «Mareo siempre fue de las canteras importantes y ahora no sacan ningún jugador», lamenta. A ella, como al resto de aficionados, solo les queda animar en este tramo final.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión