Sporting Sporting | José Alberto reserva a Manu García José Alberto, ayer en Mareo, durante la sesión matinal que dirigió a puertas abiertas. / ARNALDO GARCÍA El canterano se unió al equipo sin dormir a la hora del desayuno después de regresar por la noche de Montenegro con escala en Madrid | El técnico prefirió que trabajara al margen a pesar de que el jugador quería entrenar con el grupo ANDRÉS MAESE GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 03:12

Una fotografía en blanco y negro, a las ocho de la mañana, desde la ventanilla del avión que le trajo de regreso a Asturias desde Madrid confirmaba la vuelta de Manu García. El futbolista publicó en sus redes sociales la imagen que tomó nada más pisar el Aeropuerto de Asturias después de haberse ausentado durante 10 días para debutar y marcar con la selección española sub 21 en Córdoba y vivir el martes desde el banquillo la victoria de 'La Rojita' en Montenegro.

La intención de Manu, desde el primer momento en el que inició el viaje de retorno, fue la de participar en el segundo entrenamiento preparativo de la semana del Sporting de cara al duelo del sábado (18 horas) en Elche, pero José Alberto frenó las ganas de un futbolista que sufrió desde la distancia la derrota en Alcorcón.

La decisión del preparador llegó tras comprobar que apenas había dormido. La noche la pasó en dos aviones y en el aeropuerto de Barajas. No se encontraba en plenas facultades físicas después de un agotador viaje. Por ello, el futbolista recibió un tratamiento específico e incluso se optó por que descansara en una de las habitaciones de Mareo.

«Pensé que iba a volver mañana (por hoy)», aseguró ayer Babin tras el entrenamiento. Al futbolista de Martinica le sorprendió ver al mediapunta en el desayuno porque no lo esperaba de vuelta tan pronto. El asturiano, que el martes por la tarde estaba sentado en el banquillo del Gradski Stadion de Podgorica, se pasó la noche viajando para reintegrarse al grupo ayer por la mañana para estar disponible lo antes posible.

Después de cuatro horas de vuelo que le llevó a Madrid y otra más desde la capital de España a Asturias, el rojiblanco se desplazó a Mareo donde llegó a la hora marcada por el cuerpo técnico para comenzar la jornada de trabajo con el habitual desayuno en grupo en las instalaciones rojiblancas.

Babin no fue el único que no esperaba al internacional sub 21. Su rostro, el de Manu, reflejaba el cansancio acumulado después de casi 10 horas de viaje. «Como todos los compañeros, es un hombre que está comprometido con el equipo y con el club», expresó el central.

Pese a haber cumplido uno de los sueños que tuvo desde que era un niño al completar el penúltimo paso antes de jugar con la Selección Española absoluta, su mente durante estos días también ha estado en Gijón. «Me fastidia dejar el equipo», señaló tras la derrota en Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres. Aquel día dejó al Sporting tocado, sin saber que el Alcorcón iba a llevarse los tres puntos de El Molinón en apenas 40 minutos.

Su fútbol se echó en falta el pasado fin de semana y pese a que el vestuario y el cuerpo técnico desea no hablar de 'manudependencia', lo cierto es que tal y como aseguró José Alberto «no hay un futbolista en la plantilla con sus cualidades».

Salvo sorpresa, esta mañana regresará a los entrenamientos con total normalidad. El no haber jugado el martes ante Montenegro le ayudará a estar en perfectas condiciones para viajar a Elche e intentar sumar la primera victoria a domicilio de la temporada.

Su vuelta es un plus para un José Alberto que desde el martes busca soluciones a los problemas generados en las últimas semanas. La vuelta de Manu García ayudará a mejorar las prestaciones de la zona ofensiva, pero el técnico también centra sus esfuerzos en recuperar la solidez defensiva después de encajar ocho goles en los tres últimos partidos. Unos números que no ayudan a superar el bache. El preparador se juega su última carta este sábado, ante el Elche.