Sociedad con Blackman o jugar con un mediapunta José Alberto blinda la semana y dirigirá dos entrenamientos a puerta cerrada en Mareo, y solo el de mañana será abierto al público J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 8 mayo 2019, 01:49

José Alberto terminó de concretar ayer el camino del equipo hacia el trascendental partido del sábado frente al Lugo (El Molinón, 16 horas). La semana será algo atípica, sin entrenamientos en El Molinón, y con mayoría de sesiones a puerta cerrada. La de hoy y la del viernes discurrirán en la intimidad, sin público, mientras que la de mañana será la única a puerta abierta. Todas ellas en Mareo, con el inicio previsto para las 10.30 horas.

A día de hoy, hay más certezas en el once que interrogantes, pero el principal afecta al ataque. La baja de Djurdjevic, que verá el partido desde la grada para cumplir un partido de sanción, fuerza a José Alberto a retocar su propuesta. No es una cuestión menor, toda vez que el delantero serbio atraviesa un gran momento, situado como el máximo goleador de la plantilla con once goles, y básico en la presión y desgaste de los defensas rivales, como Alegría.

Por la cabeza del técnico pasan varias opciones. Una sería dar continuidad al 4-4-2, con la entrada de Nick Blackman, que, poco a poco, ha vuelto a enchufarse. En algunos de los últimos entrenamientos, de hecho, se vio al técnico gijonés muy cerca del futbolista inglés, quien jugó su último partido de titular el pasado 15 de enero en la eliminatoria de Copa frente al Valencia.

El 4-2-3-1

La otra sería remodelar el sistema, jugando con un mediapunta y Alegría solo como punta de lanza. Aquí cobraría fuerza la opción del finlandés Robin Lod, al que José Alberto ve más en el enganche y que participó en el tramo final del encuentro en Mallorca, o de Pablo Pérez. Desde esta mañana, el técnico rojiblanco comenzará a madurar ambas ideas para reconfigurar el once y salir a por la victoria frente al Lugo.