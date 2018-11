Mareo toma el mando en El Molinón

El de ayer era su gran día, el momento por el que tantos años había luchado enriqueciendo su pizarra. Primero compaginando esa evolución en los banquillos con los madrugones para montar muebles en el almacén de IKEA y más recientemente destinado exclusivamente a cincelar las promesas más próximas al primer equipo rojiblanco, que a base de tesón y buenos resultados en las categorías del club ya está a su recaudo.

Una anhelada recompensa que recibió acompañado por varias de las personas que desempeñaron un papel fundamental en ese trayecto de casi una década en el club gijonés, solo interrumpido con un paréntesis para impulsar al Covadonga desde la parte baja de la tabla hasta las puertas del 'play off' de ascenso en la temporada 2013-2014. «Soy una persona muy familiar, que intenta disfrutar de los momentos, tanto en familia como de la profesión», se describió ayer en un vídeo difundido por el Sporting en sus redes sociales el joven técnico, que aludía a la importancia que otorga a su entorno, reflejada ayer en El Molinón.

En la tercera fila de la sala de prensa del estadio gijonés, sentados tras todos los integrantes del consejo de administración sportinguista, observaban la presentación con signos de felicidad en sus rostros su madre Marife y su hermano Dani. Lateral izquierdo del Langreo. La familia López Menéndez, que acumula infinidad de tardes en los terrenos de juego pendiente de un balón, entró ayer a El Molinón consciente de que a pesar de que no hubiese una pelota de por medio no era una jornada baladí.

«Soy un afortunado de poder dedicarme a lo que más me gusta y entrenar al Sporting es un sueño hecho realidad», afirmó José Alberto, que afrontará el reto de mayor enjundia de su ascendente trayectoria deportiva acompañado de sus cuatro compañeros de cuerpo técnico.

«Somos gente que transmite mucha ilusión, mucho optimismo y mucha seguridad en lo que hace», indicó.

Jorge Sariego será el encargado de afinar la puesta a punto de los porteros, en Rubén Biempica confía la preparación física de una plantillla e Iván Hernández continuará como su mano derecha en un estreno en Segunda División en la que Gonzalo Fernández ejercerá como analista. Un quintento que ayer destilaba felicidad y al que se unirá Javi López, que desempeñará el rol de técnico auxiliar en su regreso al club rojiblanco.

«Va a estar haciendo trabajo de campo. Creo que hay que aprovecharse de su experiencia y nos va a venir muy bien», explicó sobre las funciones del exentrenador del Lugo, que no estuvo presente en un acto en el que el sí se notaron las raíces del nuevo timonel del barco gijonés. José Alberto se fundió en un abrazo con Manolo Sánchez Murias, director de la Escuela de Fútbol de Mareo, y saludó agradeciendo también su apoyo a José Antonio Nieto y al responsable de captación, Rogelio García, con el que trabajó codo con codo en esas labores de detección de talento para incorporar las semillas más prometedoras al vivero sportinguista.

«Antes de los partidos no salto al campo, no me gusta ver los calentamientos. Ver el estadio donde esperemos disfrutar cada quince días acompañado de mi gente es una satisfacción tremenda», expresó el técnico rojiblanco, que mostró su deseo de «devolver todo el cariño que estamos recibiendo en forma de alegrías para la afición».

