Babin: «Nos falta gol, no podemos perdonar tanto» Mariño despeja un centro al área, con David Rodríguez vigilado por Molinero. / ARIENZA «Me preocupa que los rivales nos hagan goles sin que nos generen mucho peligro», asegura el central de Martinica ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 23 septiembre 2019, 01:31

Al Sporting le falta definir las ocasiones. Es la principal conclusión, por no decir la única, que se rescata del vestuario. Ese es el sentir de todos y cada uno de los jugadores que ayer se detuvieron en los pasillos de El Molinón para mostrar su descontento con el punto conseguido ante el Racing de Santander.

«Nos falta gol, es una realidad», comentó Babin, que apuntó que «no podemos perdonar tanto». El central, que ayer lució el brazalete de capitán ante la suplencia de Carlos Carmona. El defensa está preocupado, no por que se tuerza el ambiente en El Molinón como sucedió cuando terminó el partido sino porque «los rivales nos hacen goles con muy poco. Mariño no hizo paradas ni antes Las Palmas ni frente al Racing».

Los dos defensas centrales que jugaron ayer frente al cuadro cántabro fueron autocríticos con la actuación defensiva del Sporting. Si a Babin le inquieta la eficacia goleadora de los rivales, a Borja López no le gustan los desajustes de la defensa en las jugadas a balón parado. «No podemos cometer esos errores y tenemos que corregirlos», aseguró el gijonés mientras recordaba el tanto de Yoda, que llegó tras un saque de banda.

Para él, el Sporting «hace lo más difícil que es adelantarnos en el marcador, pero no somos capaces de cerrar los partidos y juegas con la posibilidad de que te marque el rival como sucedió ante el Deportivo y el Racing».

Borja también pidió tranquilidad. El rojiblanco señaló que «no podemos comernos la cabeza más de lo debido. Se empató y ahora toca preparar el próximo partido». El calendario les hará enfrentarse al Málaga en La Rosaleda. Un contrincante que no pondrá las cosas sencillas.

Para dicho encuentro, José Alberto podría dar continuidad al nuevo sistema utilizado ayer. Un dibujo que a Babin le gustó porque «se ha visto a un equipo reconocible, vertical y con hambre de victoria, aunque después todo se torció en la segunda parte».

Una lectura muy similar a la del futbolista de Martinica la hizo Diego Mariño. Apenas tuvo trabajo, pero no pudo evitar el derechazo de Yoda que se coló rozando el larguero. «Creo que el equipo estuvo bien. Tuvimos el balón y supimos generar ocasiones, que hasta el momento no habíamos sido capaces de hacerlo». Al igual que el resto de sus compañeros, el meta subrayó las acciones de peligro erradas. «Si no matas los partidos te lo hacen pagar», señaló. Mariño no puso excusas al empate. Si José Alberto recordó que el Racing había jugado de martes y el Sporting de jueves y que el viaje de regreso les hizo llegar un día más tarde de lo esperado, el gallego aseguró que «el viaje no sirve de excusa porque el partido fue bueno hasta el minuto 60».

Tampoco abandonó satisfecho El Molinón el goleador de la tarde. A Nacho Méndez le dio «igual» haber marcado porque «no fuimos capaces de ganar, por lo que la parcela individual no sirve de nada». El centrocampista fue sustituido en la segunda parte y las cámaras captaron el momento en el que se sentó en el banquillo. Su cara lo decía todo: «Estaba rabiado por todo un poco. Marcó el Racing, me sacan una amarilla después de recibir un empujón y el entrenador me cambió. No salieron las cosas como esperaba».

Cuestionado por el rendimiento del equipo y el juego ofrecido, el luanquín fue muy sincero. «El rendimiento son los resultados y no nos está valiendo. Y en cuanto al juego del equipo, fue el mismo que el del Racing porque así lo muestra el marcador», concluyó el mediocentro, triste por el desenlace.