Víctor Campuzano, futbolista del Sporting de Gijón que termina el contrato: «¿Mi futuro? Tengo la vista puesta fuera de España»

«Necesitaba salir un poco de esta temporada», sintetiza Víctor Campuzano (Barcelona, 1997). El delantero catalán, que llegó a Gijón en el mercado de invierno ... de 2021, pondrá oficialmente el punto y final a su etapa en el Sporting en poco más de una semana, cuatro años y medio después de su llegada. «Tengo mucho cariño a mucha gente y si me necesitan, ahí estaré. A la afición, que me ha tratado bien, le diría lo mismo. Este club se merece muchísimo y espero que se sigan dando varios cambios para pelear por el ascenso», asegura a EL COMERCIO.

–¿Tenía decidido ya no seguir?

–Le diría que tenía esa decisión tomada desde hacía años. Algún verano pude salir, pero no se dio y era cuestión de tiempo. Lo he pasado muy mal durante mucho tiempo y era un cambio que necesitaba.

–¿Cómo ha sido su relación con el Sporting?

–Al llegar tuve mala suerte con las lesiones, que me frenaron bastante los primeros años. Pero los últimos han sido un poco frustrantes. Cada pretemporada he estado medio fuera. He sido el último de la fila y, por mucho que hiciera, o estuviera bien, o rindiera, el fin de semana siempre tenía menos oportunidades. Eso también me hizo saber que tenía que tomar esa decisión. Este año sí que estoy contento porque físicamente he estado bien y disponible todas las jornadas.

–¿Se va con la espina clavada por la falta de oportunidades?

–Sí, obviamente. Siempre digo que confío mucho en mis cualidades, en las actitudes que tengo, en adaptarme siempre al compañero que tengo al lado. Siempre he intentado sumar, aunque a veces me perjudicase a mí. Me fastidia, sobre todo, lo del año pasado. El grupo que había, la gestión fue muy buena y me supo un poco mal por el grupo. Sé que si hubiese estado bien, tenido más continuidad, apostado más por mí, habría dado más. Pero este es el fútbol. A veces te mereces cosas que no tienes y pasa también al revés.

–¿Hay algo de rencor?

–No, qué va. Soy una persona que evita los problemas y que pasa página de las cosas. Nada de rencor, al revés, agradecer a la gente que me ha ayudado y me ha tratado bien en este tiempo. Les deseo lo mejor. Es verdad que he sido siempre una persona que va de cara, que soy sincero, y eso a veces no gusta.

–Con la afición tuvo una relación que cambió. Empezó bajo sospecha, pero terminó siendo un futbolista muy respetado.

–Y lo agradezco. Esta afición ha sufrido mucho. Los primeros dos años fueron complicados, pero los últimos he notado mucho cariño. Solo puedo dar las gracias.

–¿Qué conclusión saca de las lesiones?

–Ha sido complicado. Ponía todo de mi parte y me llegaba alguna lesión. Me llegué a cuestionar si era yo el problema, pero también, viendo el historial del equipo, que hubo recaídas, no una vez, sino dos y tres, entiendes que igual hay más cosas externas que no controlas y afectan. Siempre he intentado buscar la mejor ayuda posible, ya fuera dentro o fuera, siempre de forma consensuada. Lo que queremos los jugadores es jugar lo máximo posible y estar disponibles.

–¿Echó en falta algo en los servicios médicos?

–Es una pena perder a gente como Gonzalo, Maestro, César… Ha habido muchos cambios últimamente, pero es la política del club y ahí no entro. El club hace los cambios que cree necesarios para intentar mejorar.

–¿Qué se lleva del Sporting?

–Los buenos momentos, que por desgracia han sido menos. Gijón, la gente que he conocido, amigos que he hecho, conocer Asturias... Por supuesto, ojalá todo hubiera estado marcado por un ascenso.

–Tuvo un gesto muy cariñoso con la DANA. ¿De qué se trató?

–Queda ahí. Es algo que salió. Me gusta ayudar en el campo, como le decía antes, y también fuera. No hace falta que salga en ningún lado, lo importante es ayudar. Hay mucha gente, sin nombre, que seguramente habrá ayudado mucho más.

–¿Se queda con el gol del derbi o con el que marcó al Eibar en El Molinón?

–Con los dos... Por lo que representaba y lo que provocó, quizá más con el del Eibar, porque nos metíamos en la pelea por el 'play off' antes de la última jornada. Nos veíamos casi fuera y quedaban cinco minutos. Igual por eso está un poco más por encima del gol del derbi, al que le tengo mucho cariño también.

–¿Por dónde pasa su futuro?

–Estoy tranquilo porque han llegado algunas ofertas de Europa, de fuera. Espero que en una semana ya sepamos qué sitio será el próximo destino.

–¿Será rival del Sporting?

–No se lo puedo asegurar, porque esto del fútbol da mil vueltas, pero de momento tengo la vista puesta fuera de España.