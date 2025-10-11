Laura Mayordomo Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 22:47 Comenta Compartir

124 empresas componen el ecosistema tecnológico en Asturias. Empresas que han creado 679 empleos directos –con una media de cinco trabajadores por empresa– y facturan, en conjunto, 107 millones de euros anuales. En el ránking nacional, Asturias ocupa la décima posición (representa el 1,4% del total), según se recoge en el Informe Nacional de Empresas Tech 2025, elaborado por Ecosistema Startup.

De esas 124 empresas asturianas, 75 son startups; 41, pymes, y ocho, scaleups (aumentaron su facturación un mínimo del 20% durante al menos dos años consecutivos). Casi la mitad (58) se ubican en Gijón. Otras 30, en Oviedo. 15, en Llanera. En Avilés hay tres y en Corvera, 2, al igual que en Siero.

En España hay 8.580 empresas tech. A nivel autonómico, Cataluña sigue siendo la comunidad con mayor número (2.351). Le sigue Madrid que, crece con fuerza al sumar 512 nuevas empresas en un solo año. Tiene, en total, 2.189. El top 10 que cierra Asturias lo completan la Comunidad Valenciana (966), País Vasco (831), Andalucía (714), Galicia (388), Región de Murcia (207), Castilla y León (139) y Navarra (135), lo que refleja una creciente distribución regional del talento innovador y del tejido empresarial digital en todo el país.

Tras haberse creado quince nuevas empresas tecnológicas en Asturias en 2024, el mayor registro de los últimos años (alcanzado también en 2022), el informe destaca que el ecosistema tecnológico asturiano «comienza a dar señales de madurez». En concreto, detalla que si hace unos años la inversión era «un fenómeno puntual», desde 2021 el Principado atrae cada vez más inversión, con un gran pico en 2022. «En 2024 el flujo de inversión ha seguido creciendo sin necesitar que también lo haga el número de rondas». En este punto, destaca la energética Plexigrid, «una de las empresas que más dinero mueve del Principado».

En base a los datos que arroja este informe, el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado, Iván Aitor Lucas del Amo, ha realizado un detallado estudio en el que analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el ecosistema startup de Asturias. Entre sus conclusiones menciona la excesiva dependencia de la financiación pública, toda vez que el 85% de las operaciones no contaron con inversión de empresas de capital de riesgo internacionales.

Por el contrario, destaca la existencia de «herramientas robustas de financiación temprana» como el Fondo Asturias Startup, con 1,85 millones de euros aprobados en 2025 para una veintena de proyectos, y como éstas herramientas propician la consolidación del ecosistema emergente de startup en la región.

También pone el foco en la evidente «desconexión» entre la capacidad industrial de la región y la innovación escalable o en la fuga de talento de Asturias a otras regiones, y es que el 18% de los fundadores de startup asturianos emigra a Madrid o Barcelona tras las primeras rondas de financiación.

Así, además de la creación de un fondo Venture Capital regional con la participación de actores como el Fondo Europeo de Inversiones, propone vincular las ayudas a la permanencia física en el territorio y crear también viviendas asequibles en las proximidades de los polos tecnológicos como medidas para retener el talento y evitar la fuga de startups.

Retener talento

«Asturias tiene un ecosistema emergente con bases sólidas, pero debe escalar financiación privada y retener talento para evitar quedar relegada», concluye. ¿Su principal ventaja? Que la cohesión territorial y su especialización inteligente «la pueden convertir en referente de innovación sostenible para regiones similares en Europa».

AsturiasInnova+ pondrá el foco en el talento joven con una jornada este martes en Avilés

AsturiasInnova+, el proyecto de divulgación, debate y reflexión sobre la innovación de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS organiza este martes la jornada 'Asturias con futuro: talento joven, ciencia global' con la participación de cuatro ponentes de excepción que hablarán de sus respectivos proyectos de vanguardia. Tendrá lugar en el Espacio Maqua, en Avilés, a las once. La presentación correrá a cargo de José María Urbano, director de AsturiasInnova+.

Intervendrán Helena Herrada, farmacéutica y doctora en Química, que desarrolla su investigación en Idonial orientada a la medicina regenerativa, la ingeniería de tejidos y farmacia. También Víctor Velasco, artista plástico, fundador y director de creAtIva Magazine, una revista referente internacional que aborda la creación con IA Generativa desde un contexto artístico.

La tercera ponente será Paula Kleckers Remacha. Investigadora de Optimización Matemática en el Área Digital del Centro Global de I+D de ArcelorMittal en España, que hablará de la optimización y automatización de la planificación de producción de una planta de productos largos (barras y alambrón) en Francia.

Cierra el plantel de ponentes Gonzalo Sánchez Duffhues. doctor en Biomedicina e investigador 'Ramón y Cajal' en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), perteneciente al CSIC. Su grupo de investigación trabaja en el descubrimiento de fármacos y procesos biológicos que ayuden al tratamiento de enfermedades.

