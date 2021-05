El Área Sanitaria V promueve la investigación para «mejorar la calidad de vida del paciente» El área de Gijón busca incardinar proyectos innovadores con la unidad de calidad y seguridad al tiempo que se continúa alentando la investigación traslacional Clavel Arce y Manuel Vallina-Victorero explican los objetivos en materia investigadora de Cabueñes. / JUAN CARLOS TUERO CRISTINA TUERO Domingo, 30 mayo 2021, 10:07

«Los investigadores sois decisivos, cuestionarse cada cosa que hacemos y su resultado es el mayor tesoro del sistema sanitario». Las palabras del gerente del Área Sanitaria V, Manuel Bayona, durante la trigésima edición de los Premios de Investigación e Innovación fueron el reflejo de lo que Cabueñes pretende alcanzar: la excelencia en los proyectos que surgen de sus profesionales. Con ese objetivo y de la mano de Clavel Arce, coordinadora de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, se han lanzado a promover esa actividad investigadora e innovadora en todas sus áreas. Para ello, además, han comenzado a apoyarse con más fuerza en el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado), que pretende mejorar la integración de los grupos procedentes de Gijón «y que sientan que forman parte del instituto. Tienen mucho que aportar y un entorno privilegiado», señala el subdirector de la entidad, Mario Fernández Fraga.

La tarea no es nueva y, de hecho, el peso de estas disciplinas en el área de Gijón ha ido ganado terreno en los últimos años, fundamentalmente por su declaración en 2016 como centro universitario, unido al rejuvenecimiento de la plantilla y el cambio de perfil de los profesionales. No obstante, como reconocen la propia Arce, y el presidente de la Comisión de Investigación del Área V, Manuel Vallina-Victorero, hay dos hándicaps importantes: el primero, que los profesionales han de compatibilizar su faceta investigadora con sus tareas asistenciales. «El problema es que no es nuestro trabajo a tiempo completo, y eso supone una limitación», apunta Vallina, a lo que añade Arce, «y sobre todo porque el trabajo principal no es escaso». El segundo, que Cabueñes «no dispone de la misma estructura que el HUCA, que les permite dirigirse más hacia la investigación básica. Aquí tenemos que ser más eficientes y aprovechar los recursos».

Nuevos perfiles para el manejo de datos En el Área V lo tienen claro: el futuro de la sanidad pasa por el 'big data' y de ahí que de aquí a los próximos años los perfiles técnicos en manejo masivo de datos serán claves en los centros sanitarios. Matemáticas, bioinformática o bioingeniería son disciplinas que ya se erigen como esenciales en el avance hacia esa medicina de precisión y los tratamientos personalizados con el paciente como principal actor. También enfocadas a uno de los grandes problemas sociosanitarios de la actualidad: el envejecimiento de la población.

En la élite

En cualquier caso, los condicionantes no suponen un freno para la motivación profesional, porque en el Área V tienen claro el objetivo: «La investigación es la herramienta para mejorar la calidad de vida del paciente y la nuestra busca, a corto plazo, proporcionar la mejor asistencia, lo más segura y más satisfactoria posible». En la memoria de 2020, sin ir más lejos, se incluyen 24 ensayos clínicos -alguno en fase 1- y otros 90 proyectos de investigación. Y en esa clave están todos los servicios, algunos con grupos investigadores «potentes» como es el caso de las áreas de onco-hematología, cardiología, urología, neurología, medicina interna, traumatología, maxilofacial, endocrinología o psiquiatría, por citar algunas. Vallina también ensalza el «altísimo» nivel investigador de Enfermería y la «enorme potencia» de la Atención Primaria.

En los equipos también se integran profesionales que colaboran con investigaciones a nivel nacional e internacional, como Sergio Fernández Pello, presente en un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Urología. Asimismo, hay varias personas con becas FIS (Fondo de Investigaciones Sanitarias) en proyectos estratégicos del plan nacional como Nuria Valdés, Lorena Gallego o Íñigo Lozano. Cabe mencionar, igualmente, que en Cabueñes se han promovido varias patentes, como la impulsada desde cirugía general, que tuvo como 'partner' a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón en el desarrollo de un dispositivo empleado en el tratamiento del cáncer de recto.

Otro de los grandes retos en materia innovadora es, precisamente, estrechar aún más los lazos -frenados por la covid- con el resto de agentes de la Milla del Conocimiento: campus de Gijón y Parque Científico y Tecnológico. «Este hospital con este volumen de pacientes genera muchos datos y es un auténtico banco de pruebas real. Ambas partes podemos beneficiarnos». Cabueñes coge velocidad porque «si no investigas e innovas, tu calidad de atención se deteriora y los pacientes lo demandan».