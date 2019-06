El futuro del videojuego volverá a ser protagonista en Barcelona Gamelab 2019 La XV edición del Congreso de Videojuegos y Ocio Interactivo convertirá de nuevo la ciudad condal en la capital del sector con la participación de algunos de los creadores y desarrolladores más importantes del momento IBAN GARBAYO Madrid Martes, 18 junio 2019, 18:19

Uno de los eventos de referencia del sector de videojuego está de vuelta. Gamelab, el Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo, ha sido presentado este martes con una extensa programación para su decimoquinta edición, que tendrá lugar en Barcelona del 26 al 28 de junio.

Gamelab, que reunirá a los distintos actores y expertos del sector para discutir sobre las tendencias y el futuro de la industria, se ha convertido en uno de los espacios de mayor influencia para la generación de discurso en torno al videojuego, al mismo nivel que ferias mucho más masivas como el popular E3, que tuvo lugar la semana pasada en Los Ángeles. Un hecho que ha sido reafirmado durante la presentación por Iván Fernández Lobo -uno de los responsables- que no ha dudado en afirmar que Gamelab es «a pesar de su reducida dimensión, uno de los espacios de mayor influencia en creación de discurso».

A su vez, ha aprovechado la ocasión para enumerar algunos de los temas fundamentales que se tratarán en esta decimoquinta edición. Entre ellos, Fernández Lobo ha destacado las nuevas formas de narración y de consumir el audiovisual, ya sea con el fenómeno de los youtubers o 'ingluencers', los deportes digitales o los contenidos interactivos que están desarrollando plataformas como Netflix. Sin olvidar, temas tan importantes como la inclusión, diversidad y la accesibilidad como algunos de los retos fundamentales del sector.

Gamelab reunirá algunos de los actores más destacados de la industria. Entre los mismos, destacan nombres como Cory Barlog (God of War), Randy Pitchford (Borderlands), David Cage (Detroit: Become Human), Ryan Smith (Marvel's Spider-Man) o Mike Morhaime, cofundador de Blizzard Entertainment (World of Warcraft, Overwatch). Sin olvidar a Katie Scott, diseñadora principal del Fifa, que ha incorporado a la mujer «en un juego históricamente muy masculinizado», junto a otros muchos profesionales especializados en la industria del videojuego.

De la mano de Gamelab, Barcelona se posiciona, un año más, como un referente en la industria del videojuego a nivel internacional, que solo el año pasado generó 134 000 millones de dólares en todo el mundo. Se espera que el evento reúna a más de un millar de profesionales y 500 empresas del sector.