Sony anuncia el lanzamiento de Play Station 5

Lo que era un secreto a voces este martes se ha confirmado. Sony ha anunciado el lanzamiento de Play Station 5 para finales de 2020. Numerosas voces apuntaban que la consola -la quinta generación- podría salir al mercado incluso este mismo año, pero finalmente habrá que esperar al siguiente.

De momento el precio es una incógnita, pero entre las pocas cosas que se han revelado la empresa nipona afirma que se producirá una importante revolución en los mandos de la consola. De hecho, mencionan «dos innovaciones clave» en el nuevo controlador. El primero es el 'feedback háptico' para sustituir a la tecnología de vibración que acompañaba a anteriores versiones de la consola. El conocido como 'DualShock'. En palabras de Sony, la tecnología háptica permite generar una respuesta mucho más amplia y reproducir las «acciones de forma mucho más realista». A su vez, los clásicos botones en forma de gatillo de la parte trasera (L2 y R2) serán remodelados.

More details- Official name is PlayStation 5- Ray tracing support is hardware based- New SSD will help boot times, loading times and streaming- Controller has now adaptive triggers, haptic feedback, new speakers, USB Type-CFull details:https://t.co/y1CrFyCJZ7 pic.twitter.com/SegbmS3k7A— Nibel (@Nibellion) 8 de octubre de 2019