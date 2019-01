Los grandes videojuegos que llegarán en 2019

2018 puede que sea recordado como el año de la industria del videojuego. Seguramente, buena culpa de ello la tuvo la aparición en el mes de octubre del esperado Red Dead Redemption 2. Sin embargo, el pasado es pasado y toca centrarse en lo que las distintas plataformas lanzarán durante los próximos doce meses.

Kingdom Hearts III o Resident Evil 2, entre otros, esperan arrasar en un 2019 que se presenta cargado de decenas de lanzamientos para todos los gustos. Motivos hay para ser optimistas. Y, en medio de la expectación por la posible presentación de las sucesoras de las consolas PlayStation 4 y Xbox One, aquí van los diez más esperados:

El clásico entre los clásicos de aviación. La saga de combates aéreos de Namco vuelve por la puerta grande poniendo toda la carne en el asador: espectaculares aeronaves, realismo en estado puro y un apartado técnico totalmente diseñado para sacar el máximo partido a la realidad virtual, gracias especialmente al trabajo del motor de juego Unreal Engine.

Quizás estemos ante el juego más esperado del año. Algo que puede sonar extraño cuando nos encontramos en enero y con todo el 2019 por delante. Sin embargo, muchos opinan que nunca ha existido un videojuego de terror como los de la saga Resident Evil. El título japonés -desde su primer lanzamiento en 1996- supuso un antes y un después dentro de este género de videojuegos y ahora su entrega más icónica reaparece para ofrecer una experiencia más realista, con nuevos gráficos y una imagen completamente renovada. Para echarse a temblar.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Es los que deben pensar los seguidores de la saga Kingdom Hears. Los personajes más icónicos de Disney se encuentran con los del estudio japonés Square Enix -creador de 'Final Fantasy o 'Dragon Quest'- en esta nueva entrega que llega rodeada de gran expectación, ya que ha tardado más de una década en ver la luz. Este tercer título llega con una trama que se complica con cada spin off. ¿El mejor juego de rol del año? Pronto lo descubriremos.

Un siglo después de que la guerra nuclear devastara la tierra, un grupo de ciudadanos ha resistido en el metro de Rusia. Con este trasfondo, combinando el survival horror con los shooters en primera persona, el jugador liderará un grupo de supervivientes que sale de los túneles y recorre las estepas rusas en busca de recursos, misiones y objetivos. El nuevo título forma parte de la serie 'Metro', inspirado en las novelas de ciencia ficción de Dmitry Glukhovsky.

Agárrese que vienen curvas. Un clásico entre los clásicos. Codemasters vuelve a la carga con otro juego de conducción, un terreno en el que se mueven como peces en el agua. En esta ocasión, se presenta una nueva entrega de Dirt Rally donde el realismo volverá a ser la seña de identidad del popular videojuego de rallies. Abróchese el cinturón.

8 de marzo (PlayStation4, Xbox One y PC) Devil May Cry 5

Una nueva visión de la legendaria saga de acción de Capcom. La fórmula del 'hack and slash' (tipo de jugabilidad que enfatiza el combate) vuelve con la intención de explotar y mejorar todo lo bueno de las anteriores sagas: armas y ataques alucinantes con los que despachar a hordas de enemigos, tres protagonistas con mucha personalidad y un ritmo e intensidad que irán in crescendo durante la aventura.

15 de marzo (PS4, Xbox One y PC) Tom Clancy's The Division

Una explosiva combinación entre un juego de disparos y uno de rol. Así puede ser definida la nueva entrega de Tom Clancy's. La ciudad de Whashington ha sido asolada por un arma biológica y agentes de élite luchan para que el control de la ciudad no caiga en manos enemigas. El proyecto de Ubisoft se anunció hace unos meses por sorpresa, mientras la primera entrega cuenta un proyecto de adaptación al cine protagonizado por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain.

22 de marzo (PS4, Xbox One y PC) Sekiro: Shadows Die Twice

Lo nuevo de Hidetaka Miyazaki es uno de los títulos más esperados del año. El creador de 'Dark Souls', uno de los videojuegos más importantes de la última década, ha generado mucha expectación por este nuevo juego en el que ha desarrollado una minuciosa recreación del Japón antiguo. Su protagonista, Sekiro, tiene un solo brazo y deberá hace frente a seres mitológicos, fantasmas y otras pruebas de habilidad.

Sin confirmar (Xbox One y PC) Gears of War 5

Por el momento, de lo poco que se conoce es que llegará a lo largo de 2019. El buque insignia de Xbox One tendrá como protagonista en esta entrega a 'Kait', una forastera de ascendencia Locust, quien deberá descubrir los orígenes del Enjambre (Swarm) y su familia bajo una horda de poderosos alienígenas al acecho. La quinta entrega dispondrá de una paleta de color diferente y un diseño artístico mucho más arraigado que en entregas anteriores, con nuevas características de mundo abierto y una potente estructura narrativa.