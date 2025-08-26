El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting a través de un crédito participativo
Tino García Cayón posa con el Curavacas, con restos de nieve, detrás. R. C.

Tino García Cayón Guía de ecoturismo

Un verano a la última
«Mi oficina es el campo, para mí no es trabajar»

Tino García Cayón ·

Es guía de ecoturismo, especialista en el turismo de observación de la naturaleza, aves, flora, mamíferos, paisaje, humedales de interior y costeros... La naturaleza es su medio

Nuria Estalayo

Martes, 26 de agosto 2025, 00:05

Tino García Cayón nació y se crió en Barruelo de Santullán, en plena Montaña Palentina. Salvo un paréntesis de unos años por motivos de trabajo, ... en los que recorrió varios puntos de la geografía española, Laurentino, que es su nombre oficial, se asentó en la pedanía de Villavega de Aguilar. «Mi oficina es el campo», asegura. Vivir en un lugar rodeado de tanta naturaleza desde muy pequeño marcó su forma de vida y su trabajo. Es guía de ecoturismo, especialista en el turismo de observación de la naturaleza, aves, flora, mamíferos, paisaje, humedales de interior y costeros, un trabajo que ejerce de manera profesional desde 1994.

